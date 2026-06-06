FIFA dará 5 mil dólares diarios por jugador a clubes

El programa de compensación de la FIFA detalló que repartirá un total de 355 millones de dólares entre equipos de todo el mundo.

La participación de los futbolistas en la Copa del Mundo no solo representa una oportunidad deportiva para las selecciones nacionales. También se ha convertido en una importante fuente de ingresos para los clubes que ceden a sus jugadores al torneo más importante del fútbol internacional.

La FIFA dio a conocer los detalles de su programa de compensación para clubes correspondiente al Mundial de 2026, una iniciativa que repartirá un total de 355 millones de dólares entre equipos de todo el mundo.

Con esta medida, miles de clubes recibirán recursos económicos por haber contribuido al desarrollo y disponibilidad de jugadores que representarán a sus países en la máxima competencia internacional.

¿Cuánto dinero recibirá cada club?

De acuerdo con la FIFA, los clubes obtendrán cerca de 5,000 dólares por cada día que sus futbolistas permanezcan en el Mundial. Los pagos provendrán de un fondo de 250 millones de dólares reservado exclusivamente para compensar a las instituciones que aportan jugadores a la fase final del torneo.

Además, el organismo asignó otros 100 millones de dólares para premiar a los clubes cuyos futbolistas participaron en los encuentros clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo.

En este caso, cada jugador generó aproximadamente 2,360 dólares por partido disputado durante las eliminatorias mientras estuvo registrado con un determinado equipo.

Manchester City encabeza la lista de beneficiados

El club que más jugadores aportó para el Mundial fue el Manchester City, con 19 futbolistas convocados. Gracias a esa cifra, la institución inglesa se perfila nuevamente como una de las que recibirán mayores ingresos por parte de la FIFA.

No es la primera vez que el conjunto inglés lidera este apartado. En los Mundiales de Qatar 2022 y Rusia 2018 también fue el equipo que más dinero recibió dentro del programa de compensación, con pagos cercanos a los 4.6 millones y 5 millones de dólares, respectivamente.

Detrás del City aparecen el Bayern Múnich con 18 jugadores, mientras que Paris Saint-Germain y Arsenal cuentan con 16 representantes cada uno.

Equipos fuera de Europa también recibirán beneficios

La distribución de recursos no se limita a las grandes ligas europeas. El club saudí Al-Hilal figura entre los equipos mejor representados en el torneo con 12 futbolistas convocados.

También destaca la presencia de Crystal Palace, reciente campeón de la Conference League, que logró colocar a 12 jugadores en selecciones mundialistas, superando incluso a clubes históricos como Liverpool, con 11, y Real Madrid, con 10.

Un programa que sigue creciendo

La FIFA comenzó a entregar compensaciones económicas a los clubes durante el Mundial de 2010 en Sudáfrica, cuando destinó 40 millones de dólares para este fin. Cuatro años después, en Brasil 2014, la cifra aumentó a 70 millones.

Desde entonces, el programa ha crecido de forma constante hasta alcanzar los 355 millones de dólares previstos para el Mundial de 2026. La iniciativa busca reconocer la contribución de los clubes en la formación y desarrollo de los futbolistas que participan en la principal competencia del fútbol mundial.