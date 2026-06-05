FIFA contará con 4 mil voluntarios para Mundial en México

En Ciudad de México, donde se celebrará el partido inaugural, los voluntarios ya ultiman los preparativos para estar listos de cara a esta fecha

A falta de pocos días para que la Copa del Mundo 2026 arranque de manera oficial, los más de 4,000 voluntarios de la FIFA durante el torneo en México ya viven este miércoles el ambiente mundialista y se preparan para garantizar que todo salga bien en los trece partidos que albergarán las tres sedes del país.

En Ciudad de México, donde se celebrará el partido inaugural el próximo 11 de junio, los voluntarios ya ultiman los preparativos para estar listos de cara a esta fecha, entre los nervios y la emoción por la proximidad del inicio del torneo futbolístico más importante a nivel de selecciones.

Desde el 'cuartel general' de la FIFA en la capital mexicana, a 8.5 kilómetros del mundialista Estadio Azteca, Luis Mauricio Cruz Sánchez, de 26 años, confesó que formar parte de la Copa del Mundo en su país es un "sueño" que va a poder "vivir" en pocos días.

Él formará parte del área de 'tickets' y se encargará de revisar que los aficionados lleven su entrada -ya sea física o electrónica- para acceder a los partidos.

Más que nervioso, se declaró "entusiasmado" porque faltan pocos días para el partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Más de 100,000 solicitudes para ser voluntario en México

A pesar de que solo había unas cuantas miles de plazas disponibles, más de 100,000 mexicanos se inscribieron para ser voluntarios en el Mundial, según datos de la FIFA.

Los 4,000 jóvenes seleccionados tras superar varias pruebas y una entrevista presencial llevan varios meses formándose y preparándose para estar listos y tener clara la logística de la Copa del Mundo con más selecciones (48).