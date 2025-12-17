FIFA baja precios y ofrecerá boletos de 60 dólares para 2026

Tras críticas globales, la FIFA reducirá el precio de algunas entradas del Mundial 2026 y permitirá boletos de 60 dólares para aficionados leales

La FIFA anunció una reducción en el precio de algunas entradas para la Copa del Mundo 2026, luego de una reacción adversa a nivel global por los altos costos iniciales.

La medida beneficiará a aficionados considerados “más fieles” de las selecciones participantes.

Boletos de menor costo

El organismo rector del fútbol informó que ciertos seguidores podrán adquirir entradas desde 60 dólares, incluso para la final, cuyo precio máximo llegaba a 4 mil 185 dólares.

Estas localidades formarán parte de una nueva categoría denominada “grada básica”.

La FIFA precisó que el número de boletos de 60 dólares será reducido, probablemente de solo cientos por partido, en un torneo que contará con 104 encuentros repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Distribución a cargo de federaciones

Las federaciones nacionales serán las encargadas de asignar estas entradas entre los aficionados más leales, es decir, aquellos que hayan asistido a partidos de sus selecciones tanto de local como de visitante.

Críticas por precios elevados

La estrategia inicial de venta generó molestia entre aficionados, especialmente en Europa, al no incluir boletos de bajo costo para los equipos participantes.

Los precios más baratos iban de 120 a 265 dólares en partidos de fase de grupos sin equipos anfitriones.

Durante la candidatura del Mundial 2026, los países sede prometieron ofrecer cientos de miles de entradas de alrededor de 21 dólares, compromiso que no se reflejó en los primeros planes de venta.

Ajustes en reembolsos

La FIFA también informó que no cobrará una tasa administrativa a los aficionados que soliciten boletos a través de sus federaciones y cuyas selecciones queden eliminadas en la fase de grupos.

El Mundial 2026, el primero con 48 selecciones, podría generar al menos 10 mil millones de dólares. La FIFA defendió su política al señalar que, como organización sin fines de lucro, reinvierte sus ingresos en el desarrollo del fútbol a nivel mundial.