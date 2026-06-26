FIFA autoriza a Rusia competir en un torneo juvenil

Rusia fue autorizada a participar en un torneo Sub-15 de la FIFA, marcando su primer regreso a una competencia internacional desde 2022

La FIFA autorizó el regreso de Rusia a una competencia internacional juvenil por primera vez desde 2022, al incluir a todas las asociaciones miembro en el nuevo Festival Sub-15 que se celebrará del 22 al 31 de octubre en Azerbaiyán.

El organismo rector del futbol mundial informó que el certamen estará abierto a todas las federaciones afiliadas, lo que permitirá el regreso de Rusia a una competición internacional tras más de cuatro años del inicio de la invasión a Ucrania.

Aunque la FIFA no confirmó de forma expresa la participación de la selección rusa, un portavoz indicó que el torneo está abierto a todas las asociaciones miembro y que los detalles sobre el formato y los participantes serán anunciados posteriormente.

El ministro ruso de Deportes, Mijaíl Degtiariov, calificó la medida como un paso importante hacia el retorno de los equipos rusos al deporte internacional y expresó su expectativa de que represente el inicio de una readmisión total en las competencias organizadas por la FIFA.

Regreso gradual de atletas rusos y bielorrusos

La decisión se produce en medio del proceso de flexibilización de restricciones para deportistas rusos y bielorrusos. En mayo, el Comité Olímpico Internacional recomendó levantar las limitaciones para los atletas de Bielorrusia, mientras que para los representantes rusos mantuvo algunas condiciones.

Desde marzo de 2023, los deportistas rusos pueden competir como neutrales en pruebas individuales, siempre que no hayan apoyado activamente la guerra en Ucrania ni pertenezcan al ejército o a los servicios de seguridad.

Algunas federaciones internacionales, como las de gimnasia, judo y natación, han permitido posteriormente que atletas rusos y bielorrusos vuelvan a competir con bandera e himno.

Antecedentes de un intento fallido en la UEFA

En 2023, la UEFA intentó reincorporar a las selecciones juveniles rusas sin bandera, himno ni uniformes oficiales, argumentando que los menores no debían ser castigados por decisiones de los adultos.

Sin embargo, la iniciativa fue retirada tras las amenazas de boicot de Ucrania y de varias federaciones europeas.

En meses recientes, dirigentes del futbol internacional también han expresado su respaldo a revisar las restricciones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consideró que las sanciones en categorías inferiores no habían dado resultados, mientras que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, sostuvo que mantener aislados a los jóvenes futbolistas rusos podría afectar a toda una generación.