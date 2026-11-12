FIFA aprueba candidatura de México para el Mundial Femenil 2031

La propuesta se realizó en conjunto con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica; además, contempla cuatro ciudades del país

El sueño de albergar la máxima fiesta del fútbol femenino se encuentra cada vez más cerca de concretarse. Este miércoles, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció que la FIFA aceptó formalmente la candidatura conjunta presentada por México, Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica para organizar la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031.

A través de un comunicado emitido en sus redes sociales, la FMF detalló que el máximo organismo del balompié mundial publicó el informe de evaluación correspondiente, en el cual se ratifica que el proyecto cumple satisfactoriamente con los requisitos mínimos de organización.

"FIFA publicó el informe de evaluación de la candidatura conjunta... La candidatura cumple con los requisitos mínimos de organización y será presentada ante el Congreso Extraordinario de FIFA el próximo 23 de noviembre", compartió la FMF.

Con sedes probadas

Como parte de la propuesta nacional para recibir partidos del certamen mundialista, México ha postulado a cuatro de sus estadios más emblemáticos ubicados en diferentes puntos estratégicos del territorio:

Estadio Azteca (Ciudad de México)

Estadio Guadalajara (Jalisco)

Estadio Monterrey (Nuevo León)

TSM Corona (Torreón, Coahuila)

Los primeros fueron mundialistas en la edición varonil de 2026 y el TSM fue sede de un Mundial Sub-17 en 2011, dejando buenas impresiones.

Aval respaldado por el éxito de 2026

En el informe de evaluación emitido por la FIFA, la candidatura conjunta obtuvo una destacada calificación de 4.4 puntos de cinco posibles. Entre los factores que influyeron de manera más positiva en esta puntuación se encuentra la experiencia y la exitosa organización previa de la Copa del Mundo Masculina de 2026, la cual fue albergada de forma conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Con este aval, el proyecto conjunto avanza a su siguiente gran prueba: será presentado de manera oficial ante el Congreso Extraordinario de la FIFA el próximo 23 de noviembre, fecha en la que se darán pasos definitivos hacia la designación oficial de la sede.