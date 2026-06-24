FIFA analiza mantener pausas de hidratación en futuros mundiales

Gianni Infantino afirmó que la FIFA evaluará conservar las pausas de hidratación en futuros Mundiales tras su implementación en 2026

La FIFA analizará la posibilidad de mantener las pausas de hidratación en futuros torneos internacionales, luego de su implementación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, señaló que la decisión se tomará con base en la experiencia obtenida durante el actual certamen.

Infantino defendió la introducción de estas pausas, que se realizan a mitad de cada tiempo, al considerar que pueden beneficiar tanto a jugadores como a entrenadores.

Explicó que estos espacios permiten ajustes tácticos, corrección de errores y un breve descanso que ayuda a mantener la intensidad del juego.

Críticas de aficionados

A pesar de los argumentos de la FIFA, la medida ha generado críticas entre aficionados, quienes consideran que las interrupciones afectan el ritmo del partido.

En algunos estadios, especialmente aquellos con techo y aire acondicionado, las pausas han sido recibidas con abucheos por parte del público.

El dirigente argumentó que aplicar las pausas en todos los partidos responde a un criterio de equidad, evitando ventajas o desventajas dependiendo de las condiciones climáticas.

Según explicó, limitar las pausas solo a encuentros con altas temperaturas podría influir de manera desigual en el desarrollo de los juegos.

Impacto en el espectáculo

Infantino también destacó que el torneo ha mantenido un alto nivel de intensidad y espectáculo, con partidos dinámicos y actuaciones destacadas de figuras internacionales.

Incluso sugirió que las pausas podrían contribuir a que los jugadores mantengan su rendimiento hasta el final de cada encuentro.

Algunos críticos han señalado que estas interrupciones podrían estar vinculadas a la inserción de publicidad, aunque el presidente de la FIFA negó que exista un beneficio económico directo para el organismo.

Aseguró que los contratos comerciales fueron firmados previamente y que la FIFA no obtiene ingresos adicionales por estas pausas.

La continuidad de esta medida dependerá del análisis que realice la FIFA al concluir el torneo, considerando tanto el impacto deportivo como la percepción de jugadores, técnicos y aficionados.