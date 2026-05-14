FIFA afina ceremonias, estadios y Fan Fest rumbo al Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que los preparativos para el Mundial avanzan 'extremadamente bien' a menos de un mes del arranque

A menos de un mes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente del organismo, Gianni Infantino, aseguró que los preparativos avanzan “extremadamente bien” y afirmó que la expectativa alrededor del torneo crece día con día en México, Estados Unidos y Canadá.

Durante un mensaje difundido por FIFA, el dirigente destacó que las tres naciones anfitrionas se encuentran listas para recibir a millones de aficionados en lo que calificó como “el evento deportivo más grande de la historia”.

“Las preparaciones van extremadamente bien. La emoción realmente está creciendo. Hemos esperado este momento durante años y ya es tiempo de que comience”, expresó Infantino.

México abrirá un Mundial histórico

El torneo arrancará con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, encuentro que se disputará en el Estadio Ciudad de México, inmueble que se convertirá en el primero en la historia en albergar partidos de tres Copas del Mundo distintas.

Infantino subrayó que las ceremonias inaugurales en México, Canadá y Estados Unidos buscarán combinar futbol y música para proyectar un mensaje de unión global.

“Estamos trabajando en ceremonias de apertura donde celebraremos el futbol, pero también la música. Tendremos artistas increíbles en México, Canadá y Estados Unidos para unir al mundo”, comentó.

FIFA trabaja en el estado de las canchas

Uno de los puntos que más destacó el presidente de la FIFA fue la preparación de los terrenos de juego, los cuales consideró fundamentales para garantizar el espectáculo deportivo.

“Estamos trabajando en las canchas porque el escenario es el césped y tiene que ser perfecto. Llevamos cinco años preparando estas superficies”, explicó.

Infantino señaló que ya comenzó la instalación de césped en varios estadios sede, incluido el inmueble de Nueva York-Nueva Jersey donde se disputará la final del torneo.

Selecciones y campamentos ya están definidos

El dirigente confirmó además que las listas preliminares de las 48 selecciones participantes comenzarán a anunciarse esta misma semana, mientras que las convocatorias definitivas se conocerán a inicios de junio.

“Todos quieren saber qué jugadores estarán en sus selecciones nacionales”, señaló.

También informó que las 48 selecciones ya eligieron sus campamentos base en México, Canadá y Estados Unidos, lugares que funcionarán como “hogares temporales” para jugadores y aficionados.

De acuerdo con las estimaciones de FIFA, más de seis millones y medio de personas acudirán a los estadios durante el torneo, mientras que decenas de millones participarán en actividades paralelas en las 16 ciudades sede.

“Estamos listos para abrir las puertas al mundo”, afirmó Infantino.

El presidente del organismo añadió que alrededor de seis mil millones de personas seguirán el campeonato desde distintos puntos del planeta.

Habrá Fan Fest y show de medio tiempo en la final

La FIFA también confirmó nuevas experiencias para los aficionados durante el Mundial 2026, entre ellas los FIFA Fan Festivals y eventos masivos en distintas ciudades de los tres países anfitriones.

Además, del 16 al 19 de julio se realizará el Fanatics Fest en el Javits Center de Nueva York, donde incluso se llevará a cabo la conferencia previa a la final del torneo.

Uno de los anuncios más llamativos fue la confirmación del primer show de medio tiempo en una final de Copa del Mundo, el cual será producido junto a Global Citizen y curado por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

“Tendremos artistas y presentaciones increíbles que serán anunciadas muy pronto”, adelantó Infantino.

La FIFA también planea una intervención especial en Times Square durante el fin de semana de la final del Mundial, con actividades para aficionados y transmisiones especiales.

“Queremos que sea una experiencia inolvidable para todos”, indicó el dirigente.

Cabe señalar que la edición 2026 será la primera con 48 selecciones, ampliando considerablemente la representación de distintas confederaciones.

Infantino recordó que en Qatar 2022 hubo semifinalistas de tres continentes distintos y selecciones de cinco confederaciones en fase eliminatoria, algo que considera una señal del crecimiento global del futbol.

“Será muy difícil predecir quién ganará. Habrá sorpresas increíbles”, dijo.

Finalmente, el presidente de la FIFA aseguró que el principal objetivo del torneo será unir al mundo a través del futbol.