FIFPro exige mayor protección para jugadores en Mundial FIFA™

El sindicato mundial de futbolistas pidió reforzar las medidas para proteger a los jugadores de abusos racistas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El sindicato global de futbolistas FIFPro hizo un llamado para reforzar la protección de los jugadores que participan en el Mundial que se disputa en Norteamérica, al advertir sobre un incremento de abusos racistas y discriminatorios.

En un comunicado emitido este sábado, la organización con sede en los Países Bajos señaló que los futbolistas enfrentan un "patrón creciente de abusos" tanto en redes sociales como de manera presencial.

Según FIFPro, durante las últimas semanas los jugadores han sido objeto de insultos, intimidación y actos de hostilidad, muchos de ellos con contenido racista y discriminatorio.

"En las últimas semanas, los jugadores han enfrentado abusos en línea y en persona, gran parte de ellos racistas y discriminatorios. Ha habido intimidación y hostilidad más allá del terreno de juego. Estos incidentes no son aislados; apuntan a un patrón sistémico que no puede seguir siendo una parte aceptada del fútbol ni de la sociedad", indicó el sindicato.

Piden acciones más contundentes

FIFPro no detalló casos específicos de discriminación, aunque recordó que la Asociación de Fútbol de los Países Bajos denunció que varios integrantes de su selección fueron objeto de actos racistas y discriminatorios después de la eliminación del equipo frente a Marruecos en los dieciseisavos de final.

Ante esta situación, el sindicato instó a las autoridades del fútbol, funcionarios públicos e instituciones privadas a fortalecer las medidas de prevención y protección.

Asimismo, sostuvo que las labores de supervisión y los mecanismos de denuncia, por sí solos, no son suficientes para modificar estas conductas ni evitar que los jugadores continúen siendo víctimas de este tipo de agresiones.