Fidel Ambriz sería baja para el partido de Rayados ante Pumas

La jornada de entrenamiento de Rayados en "El Barrial" se vio empañada este domingo por la preocupante lesión de Fidel Ambriz, quien tuvo que abandonar la práctica asistido con muletas tras sufrir un golpe en la rodilla. El mediocampista fue trasladado de inmediato para una valoración médica más exhaustiva.

El Club de Fútbol Monterrey informó que el jugador se encuentra bajo evaluación médica y se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial para dar a conocer la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de baja. Ambriz continuará siendo monitoreado de cerca en los próximos días por el cuerpo técnico y el área médica.

La posible baja de Ambriz representa un duro golpe para el esquema del técnico Domènec Torrent, ya que el joven mediocampista ha sido uno de los elementos más consistentes y regulares del equipo a lo largo de la temporada.

Hasta el momento, Fidel Ambriz ha sido una pieza clave en el mediocampo de Rayados, siendo titular en los últimos cinco partidos del Monterrey.

En la presente campaña del Apertura 2025, el jugador ha disputado un total de 11 encuentros, siete de ellos desde el inicio, y ha contribuido con un gol. Su ausencia obligará a Torrent a replantear su alineación y buscar alternativas para mantener la dinámica del equipo.

La incertidumbre sobre la disponibilidad de Ambriz llega en un momento crucial, pues Rayados se encuentra luchando por asegurar el liderato de la fase regular del Apertura 2025.

El equipo regiomontano tendrá que afrontar la posibilidad de ajustar su esquema de juego sin uno de sus pilares justo antes de un calendario demandante. Su próximo compromiso es este fin de semana ante Pumas en el Estadio BBVA, un duelo clave en sus aspiraciones por terminar en la cima.

El club y la afición esperan con cautela el parte médico oficial que determine el alcance real de la lesión y si Ambriz podrá volver a la cancha antes de que finalice el torneo.