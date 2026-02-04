Fidalgo quiere debutar este jueves contra el Atlético de Madrid

Fidalgo reconoció que este mercado de invierno ha estado lleno de “momentos muy felices” por su fichaje, al considerar al Betis un club 'increíble'

El centrocampista hispano-mexicano Álvaro Fidalgo fue presentado este martes como nuevo jugador del Real Betis y aseguró que su llegada al club verdiblanco era “un sí de manual”. El mediocampista espera poder disputar el jueves el partido de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, asegurando que llega “físicamente al mil por cien”.

Fidalgo reconoció que este mercado de invierno ha estado lleno de “momentos muy felices” por su fichaje, al considerar al Betis un club “increíble”, pero también “tristes” por despedirse del América, equipo en el que militó durante cinco años y del que adoptó la nacionalidad mexicana. “Me tocaba dar el paso a otro lado y qué mejor que volver a casa. El Betis tiene cosas que hablan por sí solas, no hacía falta convencerme”, señaló.

El jugador ovetense se definió como un futbolista que busca “siempre tener la pelota y ser una solución para el compañero”, aportando “calidad y sacrificio” al equipo. Además, se describió como “una persona sencilla” que mantiene profesionalismo “desde el primer día hasta el último”.

Fidalgo destacó que su experiencia en México le permitió ganarse el cariño de la afición y adaptarse a un fútbol “más trabado y lento”, aunque confía en que el cambio de liga no afecte su posible convocatoria con la selección mexicana, la cual “está un poco en el aire”.

El mediocampista recordó que llegó a México siendo joven y bajo presión, pero que siempre lo tomó como un privilegio: “Allí era feliz, pero necesitaba jugar en Europa”. También explicó su relación con Isco Alarcón, capitán del Betis, al que conocía de los entrenamientos en las categorías inferiores del Real Madrid. “Es imposible compararnos, es uno de los grandes talentos de España”, dijo.

El presidente del Betis, Ángel Haro, elogió a Fidalgo, quien firmó contrato hasta junio de 2030, describiéndolo como “un jugador de mucho talento” que ha liderado títulos en el América y que llega en “una edad magnífica, siendo jugador de presente y futuro” al que el club venía siguiendo desde hace tiempo.