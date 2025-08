Feyenoord Rinde Emotivo Homenaje a Santiago Giménez en Róterdam

Siete meses después de su salida al fútbol italiano, Santiago Giménez recibió un homenaje por parte del Feyenoord y su afición, en un gesto que confirmó el legado que el delantero mexicano dejó en el club neerlandés.

Durante un partido amistoso ante el Wolfsburgo, celebrado en el Feyenoord Stadium completamente lleno, el “Bebote” fue ovacionado de pie por la afición del Ven Het Volk (equipo del pueblo), que no olvidó sus goles, entrega y carisma.

Giménez, hoy jugador del AC Milan, regresó por primera vez a Róterdam desde su traspaso a principios de año. Visiblemente emocionado, el ariete agradeció el homenaje ondeando con orgullo la bandera de México, en medio de una atmósfera cargada de nostalgia y reconocimiento.

🇲🇽 | Santiago Gimenez wordt massaal toegezongen als hij het veld opkomt om afscheid te nemen van Het Legioen. Hij bedankt iedereen bij #Feyenoord voor zijn tijd in Rotterdam. pic.twitter.com/Zi1EboXV4O

Su historia en Europa comenzó precisamente con el Feyenoord, donde el exjugador de Cruz Azul se convirtió rápidamente en un referente. Sus actuaciones en la Eredivisie lo posicionaron como uno de los delanteros más letales del campeonato, conquistando a la hinchada con su estilo, olfato goleador y humildad.

Thanks for everything ❤️ pic.twitter.com/E1lP3iamqa