 ¿Festejaron desde VAR tras marcar penal a favor de América?

"Tengan hue**s y digan quién festeja que va a pitar el penal en el minuto 5:32", "Por el poco ruido que se escucha, debe ser uno del VAR si hubiera sido el Gato se hubiera escuchado mucho más ruido", "Era Azcárraga Milmo desde el más allá", "No puedo creer ese susurro de awebo, jajaja, que asco me da el @Arbitraje_MX", "Cuando el 'Gato' Ortiz determina ratificar su decisión se escucha un 'A HUEVO' en el audio del VAR. Un escándalo", "Sería bien interesante que la Comisión de Arbitraje explique quién es el que al 5:36 dice bajito: 'a huevo'", "Con esto es más que obvio que @marcoarbitro fue el ratero que insistió en marcar algo que no existió", son algunos de los comentarios de los aficionados.