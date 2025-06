 Ferrari gana las 24 Horas de Le Mans por tercer año consecutivo

Ferrari extendió su dominio en las 24 Horas de Le Mans y ganó por tercera vez consecutiva, en la 93ª edición disputada este fin de semana, gracias al equipo privado con el número 83 pilotado por el polaco Robert Kubica, el chino Ye Yifei y el británico Philip Hanson.

La escudería italiana partía como favorita a hacerse con el triunfo, al haber vencido los dos años anteriores y liderar el Mundial de Resistencia (WEC, por sus siglas en inglés) 2025, pero hubo una sorpresa.

La victoria no fue para ninguno de los dos vehículos oficiales, ni el 51 pilotado por los italianos Antonio Giovinazzi y Alessandro Pier Guidi junto al británico James Calado y ganadores en 2023 ni para el 50 con el español Miguel Molina, el italiano Antonio Fuoco y el danés Nicklas Nielsen, ganadores en 2024.

What a weekend 🇫🇷 Race after race, podium after podium, always aiming higher together ❤️💛 #FerrariHypercar #WEC #Ferrari499P #LeMans24 pic.twitter.com/zegrINXTGI

Finalizaron tercero y cuarto, respectivamente, después de que al 50 no le dejasen adelantar al 51 en las últimas vueltas, por órdenes de equipo, y, por ello, el 51 reforzó su ventaja en el campeonato.

Se le escapó a Ferrari copar el podio a pesar de que a falta de seis horas para el final dominaba las tres primeras posiciones después de unos relevos nocturnos en los que los Cadillac, que salieron en las dos primeras posiciones con el número 12 y el 38, cayeran de ritmo y empezaran a acusar el desgaste de los neumáticos.

En las primeras vueltas, el equipo estadounidense demostró tener ritmo para luchar por la victoria, pero según se iban consumiendo los neumáticos el rendimiento del coche bajó y lo acusaron en la mítica carrera de resistencia.

La escudería italiana no dominó el podio debido a un pinchazo lento del Ferrari 50 y a un trompo del 51 entrando a boxes a falta de 4 horas y 45 minutos, lo que provocó que el 83, el equipo privado con estructura Ferrari y de color amarillo, liderase las 24 Horas de Le Mans sin cometer errores y cumpliendo a rajatabla la estrategia.

Mientras los dos Ferrari oficiales sufrían percances, igual que el Toyota 8, que perdió sus opciones de podio por una tuerca mal apretada en el neumático izquierdo a falta de 4h, el Porsche 6 sorprendió con buen ritmo con Kévin Estre al volante y firmó una gran remontada.

Tras ser descalificado de la clasificación por exceso de peso y salir el último de la categoría Hypercar, 21º, la firma alemana logró subirse al podio, en la segunda posición.

Segundo puesto desde el que no pudo poner en aprietos al Ferrari 83, que firmó una victoria muy especial en las 24 Horas de Le Mans para el polaco Robert Kubica, quien perdió un triunfo en la segunda categoría en la última vuelta de 2020 y quien en 2011, mientras protagonizaba una meteórica carrera en la Fórmula 1 sufrió un grave accidente en un Rally que casi le cuesta el brazo derecho y que lastró su trayectoria.

Hasta 2019 no volvió a la F1, sin grandes resultados, y viró su trayectoria hacia la resistencia, poniendo su culmen este domingo con la victoria en Le Mans.

Triunfo que es histórico también para china, ya que, con Ye Yifei, es la primera vez que un piloto de dicho país gana en la prestigiosa prueba.

En las otras dos categorías de las 24 Horas de Le Mans se vivieron peleas por la victoria bien diferentes.

En LMP2, la segunda categoría, la victoria se decidió a falta de 23 minutos, debido a una penalización por exceso de velocidad al coche 43 del equipo Inter Europol que le obligó a tener que emplearse a fondo para recuperar el primer puesto.

Lo hizo adelantando en la última 'chicane' del circuito al vehículo número 48 de VDS Panis. El 199 de AO by TF finalizó en tercera posición.

The #6 Porsche is back on the podium after overtaking the #51 Ferrari! 💨



With 2 hours to go, it’s all wide open again… 🔥🏁 #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/LAWL4p8Rmb