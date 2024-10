 Fernando 'Toro' Valenzuela es hospitalizado en Los Ángeles

Fernando "Toro" Valenzuela, una de las más grandes leyendas del béisbol mexicano y figura icónica de los Dodgers de Los Ángeles, ha sido hospitalizado en un centro médico de la ciudad californiana.

Así lo informó el periodista David Faitelson, quien compartió la noticia en su cuenta de X (antes Twitter). Según Faitelson, los detalles sobre su estado de salud son limitados, ya que el propio exlanzador y su familia han decidido mantener en privado la información acerca de su condición médica.

Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital…

No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad…

Rezamos por su pronta recuperación…