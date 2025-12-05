Fernando Tapia muy cerca de regresar al América

El cancerbero de 24 años es el principal candidato para reforzar la portería del conjunto azulcrema para la temporada Clausura 2026

El actual portero suplente de los Tigres es de los nombres que más fuerte ha sonado para poder defender los tres palos del equipo de la Ciudad De México.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Tapia jugaría para los azulcremas; Tapia estuvo desde fuerzas básicas con el equipo capitalino en donde paso por diferentes procesos, el joven portero estuvo en la sub-17, sub-20 y que incluso llegó a estar en el primer equipo como tercer portero.

Querétaro, Venados y Tigres son los equipos en donde a pasado Fernando Tapia después de su paso por el América, en total entre estos 3 equipos el portero suma la cantidad de 2,625 minutos jugados en la primera división y liga de expansión.

Ante la posible convocatoria del actual arquero titular del América Luis Ángel Malagón para los partidos de preparación de la selección mexicana para los meses de marzo y posiblemente mayo, el conjunto americanista no quiere dejar a un lado la portería ante una posible clasificación a la liguilla del torneo inicial del Clausura 2026.

En caso de que Tapia llegue a reforzar la portería americanista, estaría compitiendo la titularidad junto con otros dos porteros con gran experiencia en la primera división mexicana como lo son Rodolfo Cota, y el anteriormente mencionado Luis Ángel Malagón.