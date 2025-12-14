Fernando Mendoza hace historia al obtener el premio Heisman

El mariscal de campo hace historia al convertirse en el primer jugador de la historia de los Indiana Hoosiers en obtener el prestigioso Trofeo Heisman

El quarterback de ascendencia cubana Fernando Mendoza, de los Indiana Hoosiers, se consagró este sábado como ganador del Trofeo Heisman 2025, el trofeo más prestigioso del fútbol americano universitario, consagrándose de esta forma como el jugador más destacado de la temporada colegial.

Con un total de 2,362 puntos y 643 votos de primer lugar, Mendoza se impuso con claridad sobre sus competidores, entre ellos el quarterback Diego Pavia de Vanderbilt, el corredor Jeremiyah Love de Notre Dame y el quarterback Julian Sayin de Ohio State.

Un año inolvidable para los Hoosiers



La presencia de Mendoza será recordada en una temporada que quedará grabada en la historia de Indiana University, ya que el mariscal de campo hace historia al convertirse en el primer jugador de la historia de los Indiana Hoosiers en obtener el prestigioso Trofeo Heisman y el segundo jugador con raices latinas solo por detras de Jim Plunkett, jugador con raices mexicanas.

El equipo comandado por Curt Cignetti culminó con un récord invicto de 13-0, alcanzó el primer lugar nacional y ganó el título de la Big Ten Conference, algo que no lograba desde hace más de 50 años. Mendoza completó 226 de 316 pases para 2,980 yardas, lideró la nación con 33 pases de touchdown, y aportó otros seis anotando con sus piernas, cifras que lo posicionaron como uno de los talentos más eficientes del país.

Un símbolo de perseverancia

Nacido en Miami, Florida, de abuelos cubanos, llegó a Indiana tras haber jugado previamente en la Universidad de California desde el 2022 hasta 2024. Mendoza tuvo unas grandes actuaciones con el equipo de California, por lo cual lo catapultó para moverse desde California para llegar a los hoosiers.

En su temporada más llamativa con los Golden Bears, anotó 14 touchdowns, completó un porcentaje del 63 % de sus pases, completando la gran cantidad de 1708 yardas. Su crecimiento deportivo, desde ser un jugador poco conocido hasta figura estelar del fútbol americano ccolegial, representa una historia de determinación y crecimiento constante.

Durante la ceremonia de la entrega del premio en la ciudad de Nueva York, el Quarterback se mostró emocionado y agradecido, dedicando el premio a sus entrenadores, compañeros de equipo y, especialmente, a su familia por su apoyo incondicional.

¿De dónde proviene su ascendencia cubana?

Fernando nació en la ciudad de Miami Florida, ciudad donde la gran mayoría de inmigrantes cubanos buscan una mejor vida para mantenerse estables en todos los aspectos posibles.

Los abuelos de Mendoza son nacidos y originarios del país latinoamericano, tres de los abuelos son originarios de la ciudad de La Habana y el otro restante es proveniente de Santiago de Cuba, que desde una edad temprana, dejaron sus tierras para buscar el sueño americano, cosa de la cual Fernando está muy orgulloso y lo ha declarado.

“Cuando veo los sacrificios que mis abuelos tuvieron que hacer por mi familia y por mí, se me hace muy fácil cumplir con mis obligaciones en el campo y en las aulas al mismo tiempo”.

Un impacto que va más allá del campo

La victoria de Mendoza no solo es un logro deportivo: también representa un momento de orgullo para comunidades históricamente poco representadas en este deporte. Su nombre ahora se suma a una lista precisa de quarterbacks que han conquistado el Heisman y marca un antes y un después para la Universidad de Indiana, ya que Fernando que consigue ser su primer ganador del premio en más de 90 años de historia del programa.



Con la mirada puesta ahora en el College Football Playoff y en un futuro profesional que promete, Mendoza seguirá siendo una de las figuras más seguidas en el fútbol americano universitario y más allá.