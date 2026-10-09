Fernando Diniz sale de Corinthians tras siete derrotas seguidas

La directiva comenzó la búsqueda de un reemplazo con la intención de contar con un nuevo entrenador antes del clásico contra Palmeiras

Corinthians despidió a Fernando Diniz este miércoles 7 de octubre después de sufrir su séptima derrota consecutiva en el campeonato brasileño, una racha que dejó al equipo a un punto de la zona de descenso. La caída por 2-1 ante Internacional, en el estadio Beira-Rio de Porto Alegre, terminó con una gestión de aproximadamente seis meses.

El club confirmó que también sale el cuerpo técnico del entrenador, quien había asumido en abril en sustitución de Dorival Júnior. Con nueve jornadas por disputar, Corinthians ocupa el puesto 16 del Brasileirão con 32 puntos, apenas uno más que Internacional, situado en la primera posición de descenso.

Diniz deja un balance de 13 victorias en 33 partidos oficiales

El balance actualizado de su gestión registra 33 encuentros oficiales, con 13 victorias, ocho empates y 12 derrotas, equivalente al 47.5% de los puntos disponibles. Su salida ocurre después de una marcada caída de rendimiento y de las eliminaciones en la Copa de Brasil y la Copa Libertadores.

Antes de la pausa por el Mundial, el equipo había conseguido nueve triunfos, cuatro empates y tres derrotas en 16 partidos, con un aprovechamiento del 64.6%. Tras la reanudación, sumó cuatro victorias, cuatro empates y nueve derrotas en 17 compromisos, por lo que su rendimiento descendió al 33.3%.

La última victoria en el campeonato brasileño llegó el 9 de agosto, cuando Corinthians venció 2-0 a Red Bull Bragantino. Después perdió frente a Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo, Fluminense e Internacional.

En los otros torneos, Internacional lo eliminó en los octavos de final de la Copa de Brasil, mientras que Estudiantes terminó con sus aspiraciones en los cuartos de final de la Libertadores.

La derrota ante Internacional agotó el respaldo de la directiva

Corinthians había mantenido a Diniz durante la pausa internacional para darle tiempo de recuperar jugadores y reorganizar al equipo. Sin embargo, el regreso a la competencia terminó con otra derrota, pese a generar oportunidades y estrellar tres balones en los postes.

Vitinho adelantó a Internacional durante el primer minuto y Alan Patrick amplió la diferencia en el segundo tiempo. André descontó para el conjunto paulista, pero la reacción no alcanzó para rescatar un punto.

Marcelo Paz, ejecutivo de fútbol del club, explicó que la decisión fue tomada junto con el presidente ante la necesidad de modificar la dinámica y volver a sumar. También reconoció que la responsabilidad por la crisis corresponde a la dirección, los jugadores y el cuerpo técnico.

Corinthians busca entrenador antes del clásico contra Palmeiras

La directiva comenzó la búsqueda de un reemplazo con la intención de contar con un nuevo entrenador antes del clásico contra Palmeiras, programado para el domingo 11 de octubre, por la jornada 30 del Brasileirão.

Ramón Díaz figura entre los nombres mencionados para asumir el cargo, aunque todavía no existe un nombramiento confirmado. El próximo técnico recibirá a un equipo que necesita frenar su racha de derrotas para evitar caer en los puestos de descenso.