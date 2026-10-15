¡Felicidades, Brody! Celebra Jorge Campos su cumpleaños 60

Jorge Campos, el portero de solo 1.70 metros que jugaba como delantero y marcó 47 goles, celebra un año más de vida. Repasa su trayectoria y legado

Dicen que para ser portero tienes que estar loco, pues es una posición totalmente distinta en el campo de juego. La mayoría del tiempo estás solo y sobre ti recaen las ilusiones de millones de personas.

Un acierto te convierte en leyenda, pero un error te puede llevar a lo más bajo de la existencia humana. Cruel, pero así es la posición más injusta del fútbol.

Sin embargo, hay quien tiene una afirmación distinta: "Para ser arquero, hay que ser único". Este podría ser el caso de Jorge Campos, uno de los mejores, si no es que el mejor guardameta mexicano de todos los tiempos, quien este jueves celebra sus 60 años de vida.

Así comenzó su historia

Jorge Campos Navarrete nació el 15 de octubre de 1966 en Acapulco, Guerrero, y, como miles de jóvenes, tuvo que dejar su ciudad natal para continuar con sus estudios. Fue así que llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar Administración de Empresas.

Apasionado siempre por el arco, Campos idolatró a Pablo Larios, a quien considera el mejor de la historia en su posición, por lo que cuando se enfiló en las fuerzas básicas de Pumas, buscó ocupar el arco.

Parecía imposible que alguien como él pudiera ocupar este puesto, pues con apenas 1.70 de estatura, estaba lejos de parecer un arquero. Además, enfrente tuvo a Adolfo Ríos, una leyenda viviente de la UNAM, por lo que buscó jugar de delantero.

Un arquero único

En su segundo año como profesional marcó 14 goles, siendo uno de los máximos anotadores ese año, algo impensado para un arquero, pero fue justo eso lo que lo volvió único.

Por si esta particularidad no fuera suficiente, el "Brody" se caracterizó por diseñar sus propios uniformes, los cuales eran totalmente distintos a lo que se conocía en esa época.

Sus suéteres eran coloridos y con formas distintas, algo que lo caracterizó durante toda su carrera deportiva e incluso hasta ahora, pues en cada estadio del mundo se puede ver a alguien portando este peculiar uniforme.

Una carrera histórica

Con estos factores se formó la figura que hoy conocemos en todo el orbe, ese portero que también podía jugar como delantero, que salía jugando y se quitaba rivales, dejando totalmente desprotegido su arco.

Y si alguien quisiera decir que, por tener esta particularidad, su habilidad en el arco pasó a segundo plano, ese alguien mentiría, pues Campos se consolidó como uno de los mejores bajo los tres postes y no solo en México, sino en todo el mundo.

Esto fue refrendado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, que en 1993 lo nombró el tercer mejor portero del mundo, solo superado por Sergio Goycochea y Peter Schmeichel.

Durante su carrera jugó en Pumas, Atlante, Cruz Azul, LA Galaxy, Chicago Fire, Tigres y Puebla, donde logró dos Ligas MX, una MLS, una Copa US Open y una Concachampions.

Además de los títulos, Campos impuso varias marcas goleadoras, pues anotó 47 tantos en su carrera, los cuales lo tienen como el arquero mexicano con más anotaciones y el tercero más goleador de la historia, superado por José Luis Chilavert, con 67, y Rogério Ceni, con 129.

Todo esto lo llevó al Salón de la Fama del Fútbol, al cual ingresó en 2011 con la generación inaugural; de ahí el apodo que le puso Christian Martinoli de "El Inmortal".

Su legado en los medios

Campos no solo es recordado por su paso como jugador, también por su legado en los medios, pues es analista de TV Azteca desde 2004 y forma parte del equipo estelar de transmisión, donde también se hizo de una identidad propia, teniendo pocos, pero acertados comentarios que van directo a un contador.

Con todo esto, su leyenda se mantiene vigente e incluso ha sido reconocido como ícono del fútbol por la FIFA, que constantemente lo invita a eventos especiales como VIP.

Por si te lo preguntabas, el récord de comentarios de "Su Inmortalidad" en un partido es de 42, el cual fue impuesto en el México vs. Panamá de marzo 2025, en el que superó su marca de 36.