Feliciano López anuncia su retiro del tenis durante el 2023

Feliciano López acumula hasta el momento cinco títulos en la Copa Davis y siete títulos individuales en torneos ATP, entre otros triunfos

Por: Redacción

Enero 01, 2023, 7:44

El tenista español Feliciano López anunció, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, que se retirará de las pistas tras jugar algunos torneos en el año 2023.



'Queridos amigos. Ha llegado el momento de compartir con vosotros algo que la mayoría de deportistas piensa que nunca va a llegar. Después de más de veinte años compitiendo en el circuito he decidido poner fin a lo que un día comenzó siendo una ilusión y terminó convirtiéndose en el trabajo más bonito y apasionante del mundo', explica con su voz acompañada de imágenes que recogen algunos de sus momentos más relevantes de su trayectoria.



'El sueño de cualquier tenista es poder decir adiós en una pista de tenis y por ello voy a jugar algunos torneos el año que viene para poner fin a mi carrera. La idea es poder jugar algunos de los torneos que por diferentes motivos han significado algo importante durante estos últimos veinte años', señala sin concretar cuáles.



Asimismo, indica: 'Siempre creí que había vida después del tenis, pero conforme se acerca el momento empiezo a ser consciente de lo mucho que lo echaré de menos. El tenis me ha dado todo en la vida, mucho más de lo que ese niño de cinco años podía imaginar cuando su padre, unas navidades, le puso una raqueta de madera en la mano'.



'Echo la vista atrás y solo puedo estar agradecido por todo lo que he conseguido y por todas las enseñanzas personales que el tenis me ha dejado. Ha sido la mejor universidad posible. Me llevo innumerables cosas bonitas, pero una ocupa un lugar especial. La cantidad de personas increíbles que he conocido y me han acompañado a lo largo del camino. Nos quedan todavía muchos momentos que vivir juntos fuera de las pistas', añade.



El tenista también tuvo un recuerdo especial para su familia, sus patrocinadores, la prensa y sus seguidores: 'Quiero también dar las gracias a todas las personas que me habéis ayudado a conseguir mis metas y a ser mejor persona durante todos estos años'.



Feliciano López acumula hasta el momento cinco títulos en la Copa Davis y siete títulos individuales en torneos ATP. Además como doblista ha logrado un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos del 2012, un entorchado en Roland Garros y seis victorias finales en torneos ATP.