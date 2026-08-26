Federer vuelve a una pista tras cuatro años de retiro

El suizo regresará este martes al Arthur Ashe para disputar una exhibición ante Andy Roddick y un partido de dobles junto a John McEnroe

Roger Federer volverá a pisar una pista despues de cuatro años de retiro.

El tenista suizo regresará este martes 25 de agosto al estadio Arthur Ashe por primera vez desde 2019 para enfrentarse a Andy Roddick en un set de exhibición, antes de participar en un duelo de dobles junto a John McEnroe.

Federer reconoció que existe cierta incertidumbre sobre su nivel, pues ha pasado varios años sin disputar un set de individuales. “No sé cómo va a salir mañana”, admitió el ganador de 20 títulos de Grand Slam.

Su último partido oficial fue un encuentro de dobles en la Laver Cup de 2022 jugado en Londres, donde formó pareja con Rafa Nadal.

Dicho partido terminó en derrota para la pareja Federer-Nadal por 6-4, 6-7(2) y 9-11 frente a los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe.

A sus 45 años, Federer dejó claro que esta exhibición no representa un intento por regresar al circuito profesional, pese a que continúa entrenando y mantiene una buena condición física.

El encuentro también significará una oportunidad para que el suizo se despida del público del US Open, torneo que conquistó cinco veces consecutivas entre 2004 y 2008.