Federaciones de la UEFA no participarán en competiciones de FIFA

Federaciones miembro de la UEFA acordaron no participar en todas las competiciones de FIFA en protesta por el plan de vender parte de los ingresos del Mundial

La UEFA anunció que sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA, tras la reunión mantenida este jueves para estudiar la propuesta del máximo organismo del fútbol mundial de crear una filial que comercialice sus eventos, entre ellos la Copa del Mundo.

"Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que dicha propuesta se haya abandonado por completo y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada", aseguró el organismo en una declaración en la que afirma lo siguiente.

"La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA. La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privado.

"La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del futbol, forjada a lo largo de generaciones gracias a los jugadores, las selecciones nacionales y los aficionados de todos los continentes".

"Ninguna parte de ella debe cederse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta", indicó la UEFA.

La reunión estratégica fue convocada para contrarrestar la oferta de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, de 20 millones de dólares para cada uno de sus 211 miembros globales, que debe aceptarse a más tardar a mediados de septiembre.

La propuesta secreta de Infantino se reveló el martes: escindir sus operaciones comerciales en una operación de 20,000 millones de dólares, con un 20% en manos de inversores privados. El inversor principal sería una firma de inversión de Nueva York creada por Joshua Kushner.

La próxima competición de la FIFA se disputa en Europa: el Mundial femenino Sub-20, organizado por Polonia a partir del 5 de septiembre