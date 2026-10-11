Federación portuguesa abre expediente a Cristiano Ronaldo

La FPF inició un proceso disciplinario contra Cristiano Ronaldo, quien abandonó la selección tras un desacuerdo con el técnico Jorge Jesus

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) abrió un expediente disciplinario contra Cristiano Ronaldo luego de que el delantero abandonara la concentración de la selección nacional por diferencias con el seleccionador Jorge Jesus.

El anuncio se realizó este sábado 10 de octubre mediante un comunicado del Comité Disciplinario de la FPF, que informó que el futbolista se encuentra bajo suspensión preventiva y que el procedimiento tendrá carácter urgente.

El caso quedó en manos de la Comisión de Instrucción Disciplinaria, instancia encargada de revisar los hechos y dar seguimiento al proceso.

¿Por qué Cristiano Ronaldo abandonó la selección de Portugal?

La salida del delantero ocurrió el pasado 30 de septiembre, después de un desacuerdo con Jorge Jesus relacionado con su participación en el partido contra Noruega, disputado el 27 de septiembre en Oslo, donde Portugal perdió por marcador de 2-1.

De acuerdo con una explicación difundida por el propio Cristiano Ronaldo, el conflicto surgió porque el entrenador le pidió calentar durante aproximadamente media hora, pero finalmente no lo ingresó al terreno de juego.

La decisión del futbolista de retirarse de la concentración generó la apertura del procedimiento disciplinario por parte de la federación portuguesa.

Cristiano Ronaldo acepta una posible sanción

En su comunicado, el exjugador del Real Madrid reconoció que su decisión podía derivar en una sanción y manifestó que estaba dispuesto a asumir las consecuencias.

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de regresar a la selección portuguesa una vez que se resuelva el proceso disciplinario y cumpla con el eventual castigo que determinen las autoridades deportivas.

Por ahora, la Federación Portuguesa de Fútbol no ha informado cuál será la sanción definitiva ni cuándo concluirá la investigación.