Federación Iraní se muestra 'satisfecho' tras reunión con FIFA

La federación iraní aseguró estar satisfecha tras reunirse con FIFA y recibir garantías sobre logística, seguridad y participación en la Copa del Mundo

El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, expresó su satisfacción tras reunirse en Estambul con representantes de la FIFA, encabezados por el secretario general Mattias Grafström, para abordar las condiciones de participación de la selección iraní en el Mundial 2026.

La reunión permitió ofrecer tranquilidad a la delegación iraní respecto a aspectos logísticos, desplazamientos y seguridad de cara a la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en Norteamérica.

FIFA garantiza participación sin contratiempos

Según la propia federación iraní, el encuentro fue positivo y constructivo, permitiendo discutir inquietudes planteadas previamente por el llamado Team Melli.

Días antes, Irán había condicionado su participación a la aceptación de una serie de garantías relacionadas con seguridad, movilidad y respeto a los símbolos nacionales de la República Islámica.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que la selección iraní será recibida con entusiasmo en Norteamérica y defendió que el Mundial 2026 será el evento deportivo más inclusivo en la historia del organismo.

Con ello, la FIFA busca disipar cualquier tensión política o diplomática que pudiera afectar la presencia del combinado asiático.

Durante su visita a Estambul, la delegación de FIFA también sostuvo reuniones con la Federación Turca de Fútbol, en el contexto del regreso de Turquía a una Copa del Mundo por primera vez desde Corea-Japón 2002, torneo en el que logró un histórico tercer lugar.