Federación iraní reconoce la hospitalidad de México

Existe interés en mantener el vínculo creado con Tijuana, incluso con la posibilidad de organizar un partido amistoso entre la selección de Irán y Xolos

La selección de Irán cerró su participación de la copa mundial de la FIFA 2026™ con un mensaje de agradecimiento hacia México y, especialmente, hacia Tijuana, ciudad que se convirtió en su base de operaciones durante una estancia marcada por retos logísticos, tensiones diplomáticas y muestras de hospitalidad.

El reconocimiento fue expresado por representantes de la Federación de Futbol de Irán y por el embajador iraní en México, quienes destacaron el apoyo recibido por parte de autoridades, anfitriones y aficionados mexicanos durante la concentración del Team Melli en Baja California.

Irán agradece la hospitalidad de Tijuana

El secretario general de la Federación de Futbol de Irán, Hedayat Mombeni, agradeció el respaldo brindado a la delegación iraní durante su paso por Tijuana y aseguró que la experiencia dejará una huella importante para el equipo y para su país.

El directivo destacó que la ciudad fronteriza no solo funcionó como punto de concentración, sino también como un espacio de apoyo humano para una selección que enfrentó una de sus participaciones más complejas fuera de la cancha.

Por su parte, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, también reconoció la solidaridad mexicana y calificó a México como un “amigo en los días difíciles”, en referencia al respaldo recibido en medio de las complicaciones migratorias y diplomáticas que rodearon al combinado iraní.

Tijuana fue clave en la logística del Team Melli

Irán estableció su campamento base en Tijuana debido a las restricciones y complicaciones para que parte de su delegación permaneciera de forma permanente en Estados Unidos.

Desde Baja California, el equipo realizó traslados constantes para cumplir con sus compromisos deportivos, una dinámica que representó uno de los principales retos logísticos para jugadores, cuerpo técnico y directivos.

La delegación iraní se instaló en instalaciones deportivas de alto rendimiento en la ciudad, donde pudo entrenar, preparar sus partidos y mantener la concentración durante el torneo.

Un vínculo que podría continuar después del torneo

El agradecimiento iraní no se limitó a un gesto protocolario. De acuerdo con lo expresado por sus representantes, existe interés en mantener el vínculo creado con Tijuana, incluso con la posibilidad de organizar en el futuro un partido amistoso entre la selección de Irán y Xolos.

La propuesta refleja la importancia simbólica que tuvo la ciudad para el Team Melli, al pasar de ser una solución logística ante un escenario complicado a convertirse en un punto de respaldo y cercanía para la delegación.

Aficionados mexicanos también respaldaron a Irán

Durante su estancia, jugadores y cuerpo técnico reconocieron el trato recibido por parte de la afición local, que acompañó al equipo y mostró apoyo pese a no tratarse de una selección local.

El capitán Alireza Jahanbakhsh fue una de las voces que agradeció públicamente el respaldo mexicano, al señalar que el plantel se sintió cómodo y acompañado durante su permanencia en Baja California.

Tras la eliminación, aficionados se acercaron para despedir a los jugadores iraníes, quienes respondieron con aplausos y muestras de agradecimiento, cerrando una estancia que terminó por trascender lo estrictamente deportivo.

La participación de Irán estuvo marcada por dificultades extradeportivas, entre ellas problemas de visado, medidas especiales de seguridad y una logística condicionada por el contexto político internacional.

Aun así, el equipo logró competir y mantenerse concentrado gracias al respaldo recibido en territorio mexicano, un apoyo que fue reconocido tanto por autoridades deportivas como diplomáticas.

La despedida del Team Melli dejó a Tijuana como un símbolo de hospitalidad internacional y abrió la puerta a una relación deportiva más cercana entre Irán y México después de una estancia marcada por la solidaridad, el respeto y el agradecimiento.