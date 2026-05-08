Fede Valverde sufre lesión tras altercado con Aurélien Tchouaméni

El conflicto comenzó después de una jugada fuerte durante un entrenamiento ,los reclamos entre ambos futbolistas subieron rápidamente de tono

El vestidor del Real Madrid volvió a quedar en el centro de la polémica luego del fuerte altercado protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni en la ciudad deportiva de Valdebebas, incidente que terminó con el mediocampista uruguayo hospitalizado por un traumatismo craneoencefálico y con el club abriendo expedientes disciplinarios internos.

La discusión se produjo durante una sesión de entrenamiento realizada este miércoles, en medio del ambiente de tensión que atraviesa el conjunto merengue tras la eliminación europea y la presión por mantenerse competitivo en el cierre de temporada.

De acuerdo con reportes, el conflicto comenzó después de una jugada fuerte durante un entrenamiento; los reclamos entre ambos futbolistas subieron rápidamente de tono frente a otros integrantes del plantel y posteriormente continuaron dentro del vestidor.

Versiones cercanas al entorno madridista aseguran que la relación entre ambos ya venía deteriorándose desde semanas atrás, principalmente por presuntas filtraciones internas relacionadas con conversaciones y situaciones del vestuario que terminaron apareciendo en medios de comunicación.

Valverde terminó lesionado tras golpearse en el vestidor

En un inicio surgieron versiones que hablaban de una pelea física entre ambos jugadores; incluso algunos medios señalaron que el uruguayo habría perdido momentáneamente el conocimiento tras caer y golpearse contra una mesa dentro del vestidor.

Sin embargo, horas después, el propio Federico Valverde publicó un comunicado en sus redes sociales para desmentir que existieran golpes directos entre él y Tchouaméni.

“En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho”, escribió el futbolista uruguayo.

Valverde explicó que todo ocurrió en medio de una discusión posterior al entrenamiento y que la lesión fue accidental tras golpearse con parte del mobiliario del vestidor.

“Tuvimos un desencuentro como sucede muchas veces en el fútbol, pero jamás hubo agresión”, señaló.

El mediocampista también lamentó que el incidente se filtrara públicamente y reconoció el complicado momento que atraviesa el equipo.

“Me duele más que esto salga afuera cuando todos deberíamos estar unidos”, agregó en el mensaje.

El parte médico del club confirmó que el uruguayo sufrió un traumatismo craneoencefálico y una herida en la frente, por lo que deberá permanecer entre 10 y 14 días fuera de actividad.

La lesión prácticamente deja descartada su presencia en el próximo Clásico frente al FC Barcelona que se jugará el domingo 10 de mayo, considerado uno de los partidos más importantes para el cierre de LaLiga.

Real Madrid abre expedientes disciplinarios

Tras lo ocurrido, el Real Madrid decidió abrir expedientes disciplinarios internos tanto para Valverde como para Tchouaméni, mientras la directiva analiza posibles sanciones y busca evitar que la situación aumente la tensión dentro del plantel.

Hasta el momento, Aurélien Tchouaméni no ha emitido ningún comunicado ni declaraciones públicas sobre el incidente.

Mientras tanto, distintos medios españoles describen actualmente al vestidor madridista como un entorno “fracturado”, marcado por presión deportiva, inconformidad interna y desgaste tras una temporada llena de críticas, lesiones y resultados irregulares.

La baja de Valverde preocupa al cuerpo técnico

Más allá de la polémica, la ausencia de Valverde representa un golpe importante para el esquema del equipo blanco.

El uruguayo se había consolidado como uno de los futbolistas más constantes de la temporada, destacando por su despliegue físico, recuperación de balón y liderazgo para aparecer tanto en defensa como en ataque.

Su posible ausencia en el Clásico llega en un momento crítico para el Real Madrid, que todavía pelea por mantenerse en la lucha por el título de liga mientras intenta contener la crisis interna que ahora también quedó expuesta fuera de la cancha.