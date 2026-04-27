Fátima Herrera gana plata en Copa del Mundo de Boxeo

La boxeadora mexicana Fátima Herrera conquistó la medalla de plata en la categoría de 48 kilogramos durante la Copa del Mundo de Boxeo

La boxeadora mexicana Fátima Herrera conquistó la medalla de plata en la categoría de 48 kilogramos durante la Copa del Mundo de Boxeo, celebrada en Foz do Iguazú.

La pugilista originaria de San Luis Potosí cayó en la final ante la uzbeka Farzona Fozilova, en un combate que se definió por decisión dividida, reflejando lo cerrado del enfrentamiento.

Con este resultado, Herrera cerró una destacada participación en el certamen internacional, consolidándose como una de las figuras del boxeo mexicano.

Suma puntos rumbo a Juegos Olímpicos

La medalla obtenida le permitirá sumar puntos importantes en el ranking mundial, lo que será clave en su camino de clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

La siguiente etapa de la Copa del Mundo se llevará a cabo en Guiyang, durante el mes de junio, donde la mexicana buscará mantenerse en la élite y seguir acumulando resultados positivos.