Fan del Barça viaja a ver Champions y se equivoca de estadio

La confusión pudo originarse al momento de buscar la dirección en el teléfono móvil, ya que ambos estadios comparten el nombre de St. James

Un seguidor del Barcelona protagonizó este martes una historia insólita luego de cometer un error que lo llevó al estadio equivocado. El aficionado adquirió un boleto para el partido entre el Newcastle United y el Barcelona en la Champions League y recorrió más de 500 kilómetros convencido de que vería jugar a su equipo, pero terminó llegando a otro recinto llamado St. James' Park.

De acuerdo con información difundida por el propio club, el aficionado arribó al estadio del Exeter City, que comparte el mismo nombre que el inmueble del Newcastle. El error provocó que se presentara en una ciudad completamente distinta a la sede del encuentro que pretendía presenciar.

A pesar del malentendido, el visitante no se quedó sin fútbol esa noche. Personal del club intentó ayudarlo al percatarse de su situación y, como gesto para aliviar su decepción, le ofrecieron una entrada para el partido que el Exeter City disputaba esa misma jornada contra el Lincoln City en la League One, la tercera división del fútbol inglés.

Una confusión que implicó más de 500 kilómetros de diferencia

El Exeter City, equipo que actualmente se ubica en media tabla, está muy lejos del estadio del Newcastle United. Entre ambos recintos existen aproximadamente 366 millas de distancia, es decir, cerca de 540 kilómetros.

Incluso esta temporada el club sufrió una dura derrota de 10-1 frente al Manchester City en la FA Cup, lo que refleja la diferencia deportiva entre este equipo y los clubes que compiten en los torneos europeos.

La confusión pudo originarse al momento de buscar la dirección en el teléfono móvil, ya que ambos estadios comparten el nombre de St. James' Park. Esto habría llevado al aficionado a seguir indicaciones hacia la ciudad equivocada.

El club relató cómo ocurrió la curiosa situación

Adam Spencer, responsable del área de boletos del Exeter City, explicó cómo se enteraron de lo ocurrido.

"Uno de nuestros voluntarios llegó a las oficinas y nos comentó que un hombre había aparecido preguntando por el Barcelona. Por lo que entendimos, venía desde Londres. Probablemente escribió ‘St. James' Park’ en Google Maps y siguió las indicaciones hacia el estadio equivocado", relató.

El empleado del club incluso dejó abierta la invitación para el aficionado tras el peculiar episodio.