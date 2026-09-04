Familia Khosla cierra la compra de Seahawks por $9,600 mdd

Vinod Khosla será el nuevo presidente de la junta y Neeru Khosla la propietaria controladora y presidenta de la Fundación Benéfica de los Seahawks

La venta de los Seattle Seahawks se ha cerrado oficialmente.

Este jueves, la familia Khosla y otros inversionistas, entre los que se encuentra Gonzalo Hevia Baillères, fundador de HBeyond, cerraron de manera oficial la compra de los campeones del Super Bowl LX por $9,612 millones de dólares.

Los Seahawks anunciaron el paso final ocho días después de que los propietarios de la NFL aprobaron la venta.

La familia Khosla confirma la compra de los Seahawks

A través de un comunicado en las redes sociales de la franquicia, la familia Khosla dio a conocer la noticia.

“Nos sentimos honrados y entusiasmados de comenzar este próximo capítulo. Los Seahawks son conocidos por su cultura de campeonatos, su fútbol americano ganador y una profunda conexión con los aficionados y el Noroeste del Pacífico. Esperamos involucrarnos con la comunidad de Seattle y construir sobre el legado y las tradiciones que hacen que esta franquicia sea tan especial”, se lee en el comunicado.

Following approval by NFL owners on August 26, we are proud to announce the sale of our franchise to the Khosla family has officially closed. The Khosla family is now the controlling owner of the team.



Read more » https://t.co/gzDMD529Lq pic.twitter.com/B359updk6B — Seattle Seahawks (@Seahawks) September 3, 2026 Con esto, Vinod Khosla, fundador de Khosla Ventures, será el nuevo presidente de la junta, mientras que Neeru Khosla se desempeñará como propietaria controladora y presidenta de la Fundación Benéfica de los Seahawks. El cargo de vicepresidente de la junta será ocupado por Neal Khosla. ¿Quiénes son los nuevos copropietarios de Seattle? En su anuncio, la familia Khosla anunció como copropietarios a los empresarios Mark Stevens, la familia mexicana Aramburuzabala, su compatriota Gonzalo Hevia Baillères, Val Blavatnik, Sheryl Sokoloff, Jesse van der Werf, Samir Kaul, Sunny Gupta, Nader Naini, Penny Pritzker, Carlyle y Dynasty Equity y Sixth Street. Esta venta se concretó acorde a los deseos del fallecido propietario del equipo de Washington, Paul Allen, cuyos herederos comenzaron el proceso de venta del equipo el pasado febrero. ¿Cuál es el patrimonio de Vinod Khosla? Actualmente, el patrimonio de Vinod Khosla asciende hasta los 13.700 millones de dólares, según Forbes. Como parte del acuerdo, la familia Khosla tuvo que renunciar a su participación accionaria en los San Francisco 49ers.