Faltan detalles, pero estoy entusiasmado; Diego Rossi

Rossi hará mañana a primera hora las pruebas físico-médicas en conocido hospital de la localidad, y se espera que por la tarde firme el contrato

Diego Rossi arribó a la Sultana del Norte, y en sus primeras palabras, reveló que faltan detalles para convertirse en jugador de los Rayados, pero agregó estar contento, “Obviamente uno siempre, este tipo de proyectos y clubes le interesan a uno, y la verdad que muy contento por esto. Obviamente todavía faltan detalles, pero muy contento de estar acá y muy entusiasmado”.

Rossi asegura estar ilusionado con el proyecto albiazul

Con respecto a llegar a ocupar el lugar que dejó el español Sergio Canales, consideró que son diferentes, “Sí, bueno, creo que cada jugador es diferente y, bueno, veremos qué es lo que puede llegar a pedir el entrenador de mí como jugador. Ahí veremos qué rol puedo cumplir”.

Por último, el ítalo-uruguayo de 28 años destacó a la Liga MX, “Me ha tocado jugar en contra de equipos mexicanos y, bueno, creo que es una buena liga. Por eso estoy acá y muy contento”.

Realizará pruebas médicas antes de firmar su contrato

Rossi hará mañana a primera hora las pruebas físico-médicas en conocido hospital de la localidad, y se espera que por la tarde firme el contrato que lo ligue a la Pandilla del Cerro de la Silla.