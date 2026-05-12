¡Falta un mes! Se acerca el arranque del Mundial 2026

La Copa del Mundo está cada vez más cerca y aumenta la expectativa entre las sedes y aficionados, que se preparan para la fiesta del futbol

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 no se detiene… y hoy lunes estamos a un mes del arranque de la edición 23 del Mundial, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y en la cual participarán 48 países.

El jueves 11 de junio, el mundo tendrá los ojos puestos en México, que inaugurará la Copa Mundial con una celebración llena de sonido, color y un profundo significado.

En el Estadio Ciudad de México sonará la primera nota de un torneo que se vivirá entre Canadá, México y Estados Unidos, al unísono de una pasión compartida por el futbol que conecta a millones de personas en todo el mundo.

La ceremonia de apertura, que preparará el escenario principal 90 minutos antes del inicio del partido, reunirá a algunas de las voces latinas más conocidas en la industria de la música a nivel mundial. Entre los talentos que subirán al escenario para dar vida al Álbum Oficial del Mundial 2026 se encuentran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná.

México será la primera nación del torneo en inaugurar una trilogía de ceremonias de apertura que continuará en Canadá y Estados Unidos.

La fiesta, que albergará 104 encuentros (cuatro de ellos en el Estadio Monterrey), arranca con el partido entre México y Sudáfrica a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

Prepárate para la edición 23 de la Copa Mundial de la FIFA

Partido inaugural Grupo A

México Vs Sudáfrica

Jueves 11 de junio

13:00 horas Estadio Ciudad de México

Juegos en Monterrey

Grupo F

Suecia Vs Túnez

Domingo 14 de junio

20:00 horas Estadio Monterrey

Grupo F

Túnez Vs Japón

Sábado 20 de junio

22:00 horas Estadio Monterrey

Grupo A

Sudáfrica Vs Corea del Sur

Miércoles 24 de junio

19:00 horas Estadio Monterrey

Dieciseisavos de final

Primero del Gruo F Vs segundo del Grupo C

Lunes 29 de junio

19:00 horas Estadio Monterrey