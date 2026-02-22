Fallece Rondale Moore jugador de los Vikings de la NFL

El equipo de los Vikings publicó un comunicado en sus redes sociales donde expresaron sus sinceras condolencias a la familia del jugador

El receptor abierto Rondale Moore, quien formaba parte de los Minnesota Vikings de la NFL, falleció a los 25 años de edad, según confirmaron autoridades del condado de Floyd, en Indiana.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el jugador fue localizado sin vida en su ciudad natal, New Albany, los médicos forenses informaron que se le practicará una autopsia para determinar con precisión la causa del fallecimiento, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

De estrella universitaria a la NFL

Moore se convirtió en una de las figuras más destacadas del futbol americano colegial durante su etapa con Purdue University.

En la temporada 2018, como estudiante de primer año, registró más de 1,250 yardas por recepción y 14 touchdowns totales, desempeño que le valió reconocimientos como All-American y Jugador Ofensivo del Año en la Conferencia Big Ten.

Su impacto inmediato y versatilidad lo colocaron entre los prospectos más atractivos rumbo al profesionalismo.

Selección en el Draft y paso por tres equipos

Fue seleccionado en la segunda ronda del Draft 2021 por los Arizona Cardinals, organización con la que disputó tres temporadas.

Durante su etapa en Arizona acumuló 135 recepciones, 1,201 yardas y tres touchdowns, además de participación en equipos especiales.

En 2024 fue traspasado a los Atlanta Falcons, pero una lesión de rodilla le impidió ver acción esa campaña, posteriormente firmó con los Minnesota Vikings en 2025, aunque nuevamente problemas físicos limitaron su participación.

Conmoción en la NFL

Tras confirmarse la noticia, el equipo de los Vikings publicó un comunicado en sus redes sociales donde expresaron sus sinceras condolencias a la familia del jugador.

Statement from the Minnesota Vikings on Rondale Moore's tragic passing. pic.twitter.com/vyj7gbV336 — Minnesota Vikings (@Vikings) February 22, 2026

"Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de Rondale Moore, mientras estábamos trabajando para entender los hechos, hemos hablado con la familia de Rondale para ofrecer nuestras condolencias." menciona el comunicado del equipo.

Entrenadores y excompañeros destacaron su velocidad, explosividad y ética de trabajo, cualidades que lo llevaron a convertirse en uno de los talentos más prometedores de su generación.

La comunidad de la NFL permanece a la espera de los resultados oficiales de la autopsia, mientras lamenta la pérdida de un atleta que, pese a su juventud, dejó huella tanto en el futbol americano colegial como en el profesional.