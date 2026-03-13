Fallece Raúl Jiménez Vega, padre del delantero mexicano

De acuerdo con distintos reportes, Jiménez Vega murió en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, lugar de origen de la familia del futbolista.

El entorno del futbol mexicano se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Raúl Jiménez Vega, padre del delantero de la Selección Mexicana y actual jugador del Fulham, Raúl Jiménez. El deceso ocurrió el 12 de marzo de 2026 a los 62 años de edad.

De acuerdo con distintos reportes, Jiménez Vega murió en Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, lugar de origen de la familia del futbolista. Se informó que enfrentaba desde hace tiempo problemas de salud relacionados con cáncer de páncreas, enfermedad contra la que luchó durante aproximadamente un año.

Despedida en su comunidad

Tras confirmarse la noticia, familiares, amigos y personas cercanas acudieron a despedirlo en su comunidad. El velorio se llevó a cabo en el Velatorio Profam, en Tepeji del Río.

Posteriormente se realizó una misa de cuerpo presente en la Parroquia de San Francisco de Asís, donde seres queridos y habitantes de la zona se reunieron para darle el último adiós.

Finalmente, el cortejo fúnebre se dirigió al Panteón de San Juan Oxtlapa, donde se realizó el sepelio.

Figura clave en la vida del delantero

Aunque Raúl Jiménez Vega no tuvo una carrera profesional en el futbol, fue reconocido como una figura fundamental en la formación deportiva y personal del delantero mexicano.

Desde los primeros años de su hijo en el futbol, lo acompañó en sus procesos de entrenamiento y en sus etapas formativas, incluyendo su paso por las fuerzas básicas del Club América, equipo con el que el atacante debutó como profesional.

Con el paso del tiempo, también se convirtió en una voz cercana al entorno del jugador, participando en entrevistas y expresando su apoyo en distintos momentos de su carrera.

Apoyo en momentos difíciles

La presencia de Jiménez Vega fue especialmente importante durante uno de los episodios más complicados en la trayectoria del delantero cuando sufrió la fractura de cráneo que sufrió en 2020 durante un partido de la Premier League cuando jugaba con el Wolverhampton.

Durante ese periodo de recuperación, su familia y en particular su padre se mantuvieron como uno de sus principales respaldos emocionales.

Mensajes de condolencia en el futbol

Tras conocerse la noticia del fallecimiento, diversos aficionados y figuras del entorno futbolístico expresaron mensajes de condolencia y apoyo para Raúl Jiménez y su familia a través de redes sociales.

Hasta el momento, el delantero mexicano no ha emitido un pronunciamiento público amplio sobre el fallecimiento de su padre, mientras recibe el respaldo de seguidores y del entorno deportivo.