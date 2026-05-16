Fallece peleador de MMA tras rescatar a jóvenes en lago turístico

Medet Jeenaliev ingresó al agua junto con uno de sus amigos para auxiliar a las adolescentes que se encontraban en peligro

El peleador originario de Kirguistán de artes marciales mixtas Medet Jeenaliev falleció a los 30 años tras ahogarse en el lago Issyk-Kul, en Kirguistán, mientras intentaba rescatar a varias adolescentes que eran arrastradas por el fuerte oleaje.

El incidente ocurrió el pasado 12 de mayo en la localidad turística de Baktuu-Dolonotu, una de las zonas más visitadas de la región de Issyk-Kul.

De acuerdo con reportes de autoridades locales, un grupo de menores comenzó a tener dificultades dentro del agua debido a las fuertes corrientes registradas en el lago.

Intentó rescatar a las menores antes de desaparecer

Según las investigaciones preliminares, Medet Jeenaliev ingresó al agua junto con uno de sus amigos para auxiliar a las adolescentes que se encontraban en peligro.

Las versiones difundidas por medios locales señalan que el peleador logró ayudar en el rescate de las menores; sin embargo, al intentar regresar a la orilla, fue arrastrado por las olas y desapareció bajo el agua.

Equipos de emergencia y buzos del Ministerio de Emergencias de Kirguistán desplegaron un operativo de búsqueda en la zona. Horas más tarde, rescatistas localizaron el cuerpo del deportista, el cual posteriormente fue entregado a sus familiares.

Algunas versiones indican que en el lugar había cuatro adolescentes al momento del accidente, aunque otros reportes mencionan que fueron dos menores las que quedaron atrapadas por las corrientes del lago.

La comunidad de MMA reacciona a su muerte

La muerte de Jeenaliev provocó una fuerte reacción en la comunidad internacional de las artes marciales mixtas, donde aficionados y usuarios en redes sociales comenzaron a describirlo como un “héroe” por haber perdido la vida intentando salvar a otras personas.

Publicaciones relacionadas con el caso acumularon miles de mensajes de condolencias y reconocimiento hacia el peleador kirguís.

Su carrera profesional terminó con récord 2-2

Medet Jeenaliev compitió profesionalmente en MMA entre 2017 y 2019 dentro de la división ligera.

Durante su trayectoria disputó cuatro combates profesionales, dejando un récord de dos victorias y dos derrotas (2-2).

Entre sus triunfos destacan victorias ante los peleadores rusos Vladimir Kravchuk y Shamil Temirkhanov, mientras que sus derrotas ocurrieron frente a Artur Zaynukov y Akhmad-Khan Bokov.

Su última pelea profesional se registró en agosto de 2019 durante el evento Gorilla Fighting 16, celebrado en Astrakhan, Rusia.