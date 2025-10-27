Fallece leyenda de NY Jets, Nick Mangold a los 41 años

Luego de padecer diversas complicaciones, el exjugador perdió la vida a causa de los estragos provocados por una enfermedad crónica

El exjugador de fútbol americano, Nick Mangold, falleció este domingo a los 41 años, debido a complicaciones de salud.

Por medio de redes sociales, el equipo de New York Jets informó sobre el deceso de su exjugador con el siguiente mensaje:

"Estamos desconsolados al compartir la noticia del repentino fallecimiento de Nick Mangold."

We are heartbroken to share the news of Nick Mangold’s sudden passing. — New York Jets (@nyjets) October 26, 2025

Por su parte el presidente del equipo, Woody Johnson, describió al jugador como un líder y persona querida en el equipo.

"Nick fue más que un centro legendario. Fue el alma de nuestra línea ofensiva durante 11 años y un querido compañero, cuyo liderazgo y tenacidad definieron una era en el fútbol americano de los Jets" afirmó Johnson.

Además, el presidente envió sus condolencias a la viuda de Nick, así como a sus cuatro hijos por su reciente perdida.

"En nombre de toda la familia Johnson y la organización de los New York Jets, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a Jenny, a sus cuatro hijos y todos los que lo amaron. Nick Mangold siempre será un Jet", concluyó.

A principios del mes de octubre, Mangold escribió una carta para su exequipo donde informaba que buscaba un donante porque sufría graves complicaciones renales.

Afirmó que estaba en diálisis debido a que desde 2006 se le diagnosticó un defecto genético que desencadenó una enfermedad renal crónica,.

En 11 años, Mangold jugó 164 partidos con los Jets, todos como titular; obtuvo dos designaciones All-Pro y siete selecciones al Pro Bowl, un récord que lo llevó a formar parte del Anillo de Honor de los Jets.

Su nombre está entre los 52 candidatos para ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.