Fallece la ex campeona de AAA 'Miss Janeth' a los 52 años de edad

El mundo de la lucha libre mexicana se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Miss Janeth, destacada luchadora que formó parte de la empresa Lucha Libre AAA Worldwide.



La noticia fue dada a conocer el día de hoy, generando múltiples reacciones de compañeros del gremio, promotores y aficionados, quienes expresaron su pesar por la partida de una gladiadora que dejó huella dentro del ring.



Miss Janeth fue reconocida por su entrega y profesionalismo, así como por su participación en diversas funciones de la llamada Caravana Estelar, donde consolidó su trayectoria dentro de la lucha libre femenil.

Palmarés de Miss Janeth:

-1 Campeonato Reina de Reinas AAA

-1 Torneo Reina de Reinas

-2 Campeonatos mundiales de mujeres de la compañía UWA

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las causas del deceso. La empresa y el gremio luchístico han externado sus condolencias a familiares, amigos y seguidores de la luchadora.

Su legado permanecerá en la memoria de la afición y en la historia de la lucha libre nacional.