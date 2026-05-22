Fallece Kyle Busch, bicampeón histórico de NASCAR

Además de convertirse en bicampeón de la Cup Series, el piloto logró la mayor cantidad de victorias acumuladas entre las tres categorías nacionales de NASCAR

El automovilismo estadounidense se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Kyle Busch, uno de los pilotos más importantes en la historia de NASCAR, quien falleció a los 41 años después de haber sido hospitalizado por una enfermedad grave.

La noticia fue confirmada este jueves mediante un comunicado conjunto emitido por la familia Busch, Richard Childress Racing y NASCAR, organismos que lamentaron la pérdida del histórico competidor.

Hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente la causa del fallecimiento.

Kyle Busch iba a competir este fin de semana en Charlotte

Horas antes del anuncio de su muerte, la familia del piloto había informado que Busch permanecía hospitalizado debido a una “enfermedad grave”, situación que lo obligó a perderse la Coca-Cola 600, una de las carreras más importantes del calendario de NASCAR.

El bicampeón debía competir este fin de semana en el Charlotte Motor Speedway, aunque en días recientes ya había mostrado señales físicas preocupantes durante algunas carreras.

Reportes de medios estadounidenses señalaron que el piloto presentó complicaciones respiratorias, congestión severa y malestares físicos que incluso requirieron asistencia médica tras una competencia en Watkins Glen.

Su equipo ya había anunciado que sería reemplazado temporalmente por Austin Hill mientras permanecía bajo atención médica.

NASCAR despide a uno de sus pilotos más importantes

En el comunicado difundido este jueves, NASCAR describió a Busch como un piloto irrepetible y una figura que marcó a toda una generación dentro del automovilismo.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.



We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

“Toda nuestra familia de NASCAR está destrozada por la pérdida de Kyle Busch. Un futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento excepcional, de esos que aparecen una vez por generación. Era feroz, era apasionado, tenía una habilidad inmensa y se preocupaba profundamente por el deporte y por los aficionados”, señaló el organismo.

Conocido mundialmente por el apodo de “Rowdy”, Busch construyó una de las trayectorias más exitosas y polémicas dentro del serial estadounidense gracias a su agresivo estilo de manejo y enorme competitividad.

Además de convertirse en bicampeón de la Cup Series, el piloto logró la mayor cantidad de victorias acumuladas entre las tres categorías nacionales de NASCAR.

Una carrera histórica dentro de NASCAR

Kyle Busch conquistó los campeonatos de la NASCAR Cup Series en 2015 y 2019, consolidándose como una de las grandes figuras del automovilismo norteamericano.

A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, acumuló 63 victorias en la máxima categoría y un total de 234 triunfos entre las tres divisiones nacionales de NASCAR, cifra considerada histórica dentro del deporte.

Durante su carrera defendió los colores de equipos emblemáticos como Hendrick Motorsports, Joe Gibbs Racing y Richard Childress Racing.

También fue pieza importante en el crecimiento de Toyota dentro de NASCAR y ayudó a impulsar nuevas generaciones de pilotos mediante su estructura, Kyle Busch Motorsports.

El automovilismo despide a una figura histórica

La muerte del piloto provocó una inmediata ola de reacciones dentro del automovilismo estadounidense, donde pilotos, equipos, circuitos y aficionados comenzaron a rendir homenajes a una de las figuras más reconocidas de NASCAR.

Busch era además hermano menor del también histórico piloto Kurt Busch, miembro del Salón de la Fama de NASCAR.

El piloto deja a su esposa Samantha y a sus hijos Brexton y Lennix.