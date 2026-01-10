Fallece jugador de Auténticos Tigres con apenas 19 años

El joven de apenas 19 años perdió la vida a causa de un cáncer de pleura, una extraña variante de esta enfermedad en los pulmones

El deporte regiomontano y la Universidad de Autónoma de Nuevo León se vistieron de luto este viernes 9 de enero, debido al sensible fallecimiento de Carlo Cedeño, jugador de los Auténticos Tigres, categoría Intermedia.

El joven de apenas 19 años perdió la vida a causa de un cáncer de pleura, una extraña variante de esta enfermedad en los pulmones, la cual presiona estos órganos, dificultando la respiración.

La noticia fue difundida en redes sociales por el propio equipo, que externó sus condolencias con la familia y amigos de un hombre que se encontraba apenas en la flor de la vida.

"Por el sensible fallecimiento de Carlo Mercelinho Cedeño Treviño, jugador de nuestro equipo Auténticos Tigres, categoría lntermedia. Expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares y amistades por esta irreparable pérdida, deseando pronta resignación", escribió el equipo.

Familia de Carlo pidió apoyo para su tratamiento

El cáncer es una de las enfermedades más costosas para tratar, no solo desde el lado humano, el cual se afecta enormemente en quien la padece y sus familiares; también pega duro en el bolsillo de quienes deciden luchar por su vida.

Ante esto, la familia de Carlo lanzó una campaña en Go Fund Me, plataforma usada para buscar recaudar fondos, la cual tenía como meta $5,000 dólares para comenzar a combatir la enfermedad, la cual le fue diagnosticada a Carlo apenas los primeros días de enero.

Una carrera exitosa

Los últimos años de Carlo Cedeño fueron muy fructíferos para él, pues en mayo de 2025 fue parte del plantel de Auténticos Tigres Intermedia que fue campeón de su categoría en la ONEFA, además, en 2023 fue seleccionado mexicano en los One World Bowl Games, donde también se proclamó campeón luego de derrotar a Estados Unidos.

¿Qué es el cáncer de pleura?

Para explicarlo de forma sencilla, imagina que tus pulmones están guardados dentro de una "bolsa" protectora de dos capas, la cual es la pleura.

El cáncer de pleura ocurre cuando las células de esa "bolsa" empiezan a crecer sin control, formando tumores que aprietan el pulmón e impiden que se inflame bien al respirar.

Hay un pequeño espacio entre estas dos capas con un poco de líquido para que el pulmón se deslice suavemente al respirar. Cuando hay cáncer, ese espacio suele llenarse de líquido (llamado derrame pleural), lo que causa mucha falta de aire.

Esta es la misma variante de cáncer que padeció el ex alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, quien perdió la vida hace algunos meses luego de abandonar su tratamiento.