Fallece Guadalupe Chávez, ex jugador histórico de Saraperos

El ex beisbolista profesional, Guadalupe Chávez, murió este martes a los 76 años, siendo recordado como un destacado pelotero del conjunto saltillense

Este martes se dio a conocer el fallecimiento de José Guadalupe Chávez Baeza, emblema del beisbol en Coahuila y primer jugador firmado por los Saraperos de Saltillo, con quienes vio acción de 1970 a 1985.

"Lupe" nació el 6 de mayo de 1949, en San Francisco del Oro, Chihuahua. Teniendo su debut en la Liga Mexicana a los 18 años con la novena de los Sultanes de Monterrey.

Chávez Baeza fue parte fundamental de los inicios del club, convirtiéndose en un referente para la organización y en un símbolo del arraigo que el equipo forjaría con la afición saltillense.

Su entrega en el campo, profesionalismo y calidad humana dejaron una huella imborrable en compañeros, directivos y seguidores de la "pelota caliente".

La familia del beisbol mexicano despide a un pionero cuya trayectoria abrió camino para generaciones posteriores.

Su legado permanecerá vivo en la historia de los Saraperos y en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de verlo jugar o convivir con él.

El nombre de José Guadalupe Chávez Baeza quedará escrito para siempre en las raíces del beisbol en Saltillo.