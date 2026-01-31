Fallece expresidente de River Plate Alfredo Davicce a los 95 años

El equipo conquistó siete campeonatos, incluyendo un tricampeonato entre 1996 y 1997, consolidando a Davicce como uno de los presidentes más exitosos del club

Alfredo Davicce, expresidente del club argentino River Plate, falleció este viernes a los 96 años de edad, informó la institución a través de sus redes sociales oficiales, donde destacó los logros deportivos alcanzados durante su gestión.

River Plate confirma el fallecimiento

El club argentino dio a conocer la noticia mediante un mensaje publicado en la red social X, en el que recordó el legado deportivo del dirigente.

“Lamentamos el fallecimiento de Alfredo Davicce, quien fuera presidente de River entre 1989 y 1997, período en el que el club consiguió 9 títulos”, anunció River en su comunicado. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor y tristeza”, agregó el mensaje, el cual estuvo acompañado por una imagen de Davicce frente al estadio Monumental.

Una de las gestiones más exitosas en la historia del club

Durante la presidencia de Davicce, River Plate vivió una de las etapas más exitosas de su historia. Bajo su conducción, el club obtuvo nueve títulos oficiales, entre ellos la Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa Sudamericana de 1997.

En el ámbito local, el equipo conquistó siete campeonatos, incluyendo un tricampeonato entre 1996 y 1997, consolidando a Davicce como uno de los presidentes más exitosos del club.

Un equipo histórico bajo la conducción de Ramón Díaz

El plantel que alcanzó la gloria continental en 1996 fue dirigido por Ramón Díaz y contó con figuras emblemáticas como Hernán Crespo, Ariel Ortega, Germán Burgos y Enzo Francescoli.

Durante ese periodo, también vistieron la camiseta de River, jugadores que posteriormente marcarían época, como Juan Pablo Ángel, Pablo Aimar, Javier Saviola, Marcelo Gallardo y Marcelo Salas, entre otros.

El fallecimiento de Alfredo Davicce deja un legado imborrable en la historia de River Plate, especialmente por una etapa marcada por títulos, estabilidad institucional y protagonismo internacional.

Con información de EFE......