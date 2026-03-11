Fallece el exportero uruguayo, Mauricio Nanni, a los 46 años

La noticia de su fallecimiento ha generado diversas muestras de condolencias en el ámbito futbolístico, especialmente entre clubes y excompañeros

El exguardameta uruguayo Mauricio Nanni, recordado por su paso por clubes de Sudamérica y Europa como el Racing de Santander y el Marathón de Honduras, falleció a los 46 años de edad, informaron este martes distintas instituciones vinculadas a su trayectoria en el futbol profesional.

El club Montevideo Wanderers, equipo donde inició su carrera como futbolista y posteriormente se desempeñó como dirigente deportivo, confirmó la noticia mediante un mensaje oficial en el que expresó su pesar por el fallecimiento del exjugador.

"Lamentamos informar el fallecimiento de Mauricio Nanni, quien fuera jugador y gerente deportivo de nuestra institución. A sus familiares, amigos y allegados nuestras más sinceras condolencias", señaló el club en un comunicado.

Nanni nació en Montevideo en julio de 1979 y desarrolló una extensa carrera como portero en distintos equipos de Uruguay y del extranjero, destacando por su experiencia en ligas de Europa y América.

Trayectoria internacional en Europa y Centroamérica

Durante la temporada 2004-2005, el guardameta formó parte del Racing de Santander en la liga española. En ese periodo compartió vestidor con futbolistas internacionales como Dudu Aouate, Gerardo Torrado, Yossi Benayoun, Javi Guerrero y Javier Arizmendi.

Después de su etapa con el conjunto cántabro, defendió la portería del Racing de Ferrol durante una campaña. Su experiencia en el futbol europeo también incluyó un paso por el club griego Niki Volos.

Además de su carrera en Europa, el arquero uruguayo jugó en diferentes equipos del continente americano, entre ellos el Marathón de Honduras y el conjunto ecuatoriano Aucas.

Carrera en Uruguay y participación con la selección

En el futbol uruguayo, Nanni vistió en más de una ocasión la camiseta del Montevideo Wanderers y también tuvo dos etapas con Bella Vista. A lo largo de su carrera en su país defendió igualmente los colores de Defensor Sporting, Cerrito y Villa Española, club con el que puso fin a su trayectoria profesional.

A nivel internacional, el exportero formó parte de la selección juvenil de Uruguay que disputó el Mundial Sub-20 de 1999. En ese torneo compartió equipo con figuras que posteriormente destacaron en el futbol europeo, entre ellos el delantero Diego Forlán, quien más tarde militó en clubes como Villarreal, Atlético de Madrid y Manchester United.

La noticia de su fallecimiento ha generado diversas muestras de condolencias en el ámbito futbolístico, especialmente entre clubes y excompañeros que coincidieron con él a lo largo de su carrera.