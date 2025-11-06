Fallece el expiloto de Fórmula 1 Andrea De Adamich

De Adamich debutó en 1962 en competiciones automovilísticas y solo tres años después, en 1965, ganó el campeonato de Fórmula 3.

El italiano Andrea De Adamich, expiloto de Fórmula 1 durante cinco años en los que militó en Ferrari y McLaren, entre otras escuderías, falleció este miércoles a los 84 años.

De Adamich (Trieste, 1941) debutó en 1962 en competiciones automovilísticas y solo tres años después, en 1965, ganó el campeonato de Fórmula 3.

En 1968, dio el salto al categoría reina del motor, donde pilotó monoplazas durante cinco temporadas consecutivas. Militó en grandes escuderías como Ferrari y McLaren, así como en March, Surtees y Brabham.

En 1973 sufrió un accidente durante una carrera en Silverstone que acabó con su trayectoria profesional en la categoría reina. Quedó atrapado durante una hora en su Brabham tras una colisión que involucró otros diez monoplazas y se fracturó ambas piernas, en las que además sufrió cortes en los músculos.

Terminada su carrera deportiva, comenzó la de comentarista televisivo que le brindó fama a nivel nacional.