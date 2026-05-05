Fallece don Eduardo Lamazón, ícono de 'La Casa del Boxeo'

Referente del boxeo y de TV Azteca Deportes, será recordado como el entrañable 'Don Lama, Lama, Lamita', al brindar sus acertadas calificaciones en cada round

El mundo deportivo se encuentra de luto al darse a conocer la noticia del fallecimiento de don Eduardo Lamazón, ícono del boxeo en Azteca Deportes, a los 70 años de edad.

A través de redes sociales, se compartió una publicación en la que se da a conocer esta noticia.

"Hoy no me dirijo a ustedes con un adiós, sino con un profundo y sincero hasta luego. México no fue solamente el lugar donde desarrollé mi pasión por el boxeo; fue el país que me abrió sus puertas cuando más lo necesitaba, que me brindó oportunidades y me dio un hogar durante más de 50 años y, sobre todo, un sentido de pertenencia que marcó mi vida para siempre."

En dicha publicación, agradece tanto a amigos y familiares por acompañarlo en su camino, así como a la audiencia por escucharlo cada sábado en las transmisiones de boxeo.

"Esto no es un final, sino una pausa en el camino. Porque cuando los lazos son verdaderos, las despedidas no existen, solo los reencuentros. Diez puntos para todos ustedes!!"

De acuerdo con diversas fuentes, "Don Lama" sufría diversos problemas de salud, por lo que el gremio de la comunicación se encuentra conmocionado por esta inesperada noticia.

Referente del boxeo y de TV Azteca Deportes, será recordado como el entrañable “Don Lama, Lama, Lamita”, al brindar sus acertadas calificaciones en cada uno de los rounds de grandes peleas.

Nació un 2 de diciembre de 1956 en Buenos Aires, Argentina, y se destacó por sus más de 50 años de experiencia en el periodismo deportivo. Durante sus años de vida, se dedicó a ser desde referí hasta exsecretario ejecutivo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Esto último lo logró cuando José Suleimán lo invitó a incorporarse a la Secretaría del Consejo Mundial de Boxeo para después convertirse en la distinguida voz de los medios de comunicación deportivos.

En redes sociales, don Lama compartía parte de sus memorias, así como hechos inolvidables que lo construyeron como analista de este reconocido deporte. A través de publicaciones, publicaba fotografías de momentos que se quedaron para la historia, como su fotografía con Muhammad Ali.

Así reaccionaron ante la muerte de don Eduardo Lamazón

A través de redes sociales, TV Azteca Deportes lamentó el sensible fallecimiento.

"La familia de TV Azteca lamenta profundamente su fallecimiento. Se va una voz inolvidable, un referente del boxeo y un apasionado del pugilismo, dejando una huella imborrable dentro y fuera del ring."

¡Hasta siempre, querido amigo! 🕊️



Eduardo Lamazón partió a los 69 años y la familia de TV Azteca lamenta profundamente su fallecimiento. Se va una voz inolvidable, un referente del boxeo y un apasionado del pugilismo, dejando una huella imborrable dentro y fuera del ring.



Hoy,… pic.twitter.com/m5c9tMHZNW — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 4, 2026

Azteca Noticias también envió sus más sinceras condolencias a la familia de Eduardo Lamazón, al destacar que fue un pilar de la familia del boxeo.

A nombre de @lucianopascoe y todos los colaboradores de Azteca Noticias, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Eduardo Lamazón, por su sensible fallecimiento.



'Don Lama' fue pilar en la familia de @BoxAzteca7, aportando su conocimiento por sus años en el… pic.twitter.com/BqtZtEk7OE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 4, 2026

El Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés) agradeció su "incansable labor y compromiso inquebrantable con el boxeo."

El campeón mexicano Julio César Chávez recordó al comentarista con emoción, debido a que lo recordó desde el momento que lo conoció y agradeció porque reconoció sus años de sacrificio para ser un boxeador.

"Hoy el boxeo se queda en silencio. Se ha apagado una de las voces más sabias, elegantes y honestas que han existido, pero para mí, se ha ido mucho más que un colega: se ha ido un hermano del alma. 💔🥊"

Por su parte, Carlos Aguilar "El Zar" expresó la tristeza al conocer la noticia sobre la partida de la leyenda del micrófono.

"Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre."

Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre. — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) May 4, 2026

Quien también sintió su deceso fue David Faitelson, quien calificó a Lamazón como un buen hombre y apasionado por el boxeo.