Fallece Carlos Albert, voz del futbol mexicano durante 43 años

Carlos Albert falleció a los 83 años. Representó a México en Tokio 1964 y, antes de ser comentarista, demandó al Necaxa por despido injustificado

Carlos Albert Llorente, exfutbolista del Necaxa y comentarista deportivo durante más de cuatro décadas, falleció a los 83 años. Su muerte se dio a conocer el martes 3 de noviembre de 2026. Hasta entonces, la causa del fallecimiento no se había hecho pública.

Antes de debatir en televisión sobre la Selección Mexicana y las decisiones de los directivos, Albert conoció el futbol desde la defensa del Necaxa.

Con ese club ganó dos títulos y, cuando quedó fuera de sus planes, lo demandó por despido injustificado. El caso se conoció en un momento en que los jugadores comenzaban a organizarse para negociar sus condiciones de trabajo.

Campeón con el Necaxa y medallista con México

Nacido el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México, Albert jugó como defensa central y desarrolló toda su carrera profesional en el Necaxa. Según recordó al despedirse de los medios, debutó con el equipo en 1963. Al año siguiente representó a México en el torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio.

En la temporada 1965-1966, Albert formó parte del plantel que conquistó la Copa México y el Campeón de Campeones. Fue titular en el primer partido de la final de Copa contra León, que terminó 3-3 y obligó a un desempate.

Necaxa ganó el segundo encuentro por la mínima diferencia y más tarde venció 2-0 al América para levantar el Campeón de Campeones.

En 1967, el defensor integró la selección que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg.

El conflicto laboral que llevó al Necaxa ante la Junta

En 1970, cuando se discutía la renovación de su contrato, el Necaxa le comunicó a Albert que ya no entraba en los planes del equipo y lo puso en la lista de transferibles.

Sin un acuerdo para renovar ni un traspaso concretado, el defensa presentó en diciembre una demanda por despido injustificado. Ese mismo año había entrado en vigor una Ley Federal del Trabajo que incluía un capítulo para los deportistas profesionales.

Al conocerse la demanda, otros jugadores se acercaron a Albert para pedirle asesoría. En mayo de 1971 quedó registrada una asociación sindical independiente, encabezada por el portero Antonio Mota. Entre sus propuestas estaban la libertad de contratarse con otro equipo, el acceso al seguro social para los futbolistas y sus familias, y la creación de un fondo para el retiro.

En octubre de 1971, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje determinó que el Necaxa debía indemnizar a Albert con 77 mil pesos. Por esas mismas fechas, la agrupación presentó a los clubes una propuesta de contrato colectivo y un emplazamiento a huelga. El movimiento fue desarticulado, pero el episodio dejó planteada una discusión sobre quién decidía el futuro laboral de los jugadores y qué prestaciones podían exigir a los clubes.

Del análisis de los partidos a los debates sobre el futbol mexicano

Albert comenzó su carrera en los medios de comunicación en 1978, en la televisión pública, donde trabajó con José Ramón Fernández y Raúl Orvañanos. Con el tiempo alternó las transmisiones y las mesas de debate con la radio y las columnas de prensa. Fue panelista de Futbol Picante y, en la última etapa de su carrera, llamó Albertencia a su sección de comentarios.

Albert anunció su retiro el 29 de octubre de 2021, tras 43 años en los medios. Después de su despedida, explicó que haber vivido el futbol profesional desde un club y desde la Selección le había dado elementos para cuestionar las decisiones de quienes lo dirigían. Al hablar de cómo quería que lo recordaran, dijo que había procurado defender al aficionado.