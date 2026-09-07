Fallece Andy Williams, "The Butcher", a los 48 años de edad

El atleta y músico estadounidense sufrió una emergencia médica sobre el cuadrilátero durante un evento en el estado de Pensilvania.

El luchador profesional y músico estadounidense Andy Williams, conocido en el cuadrilátero bajo el seudónimo de "The Butcher", falleció este 5 de septiembre de 2026 a los 48 años de edad tras sufrir una emergencia médica durante un combate en vivo.

El hecho ocurrió durante una función organizada por la promoción independiente Enjoy Wrestling en el estado de Pensilvania, donde el atleta colapsó en pleno desarrollo del espectáculo. Pese a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio en el recinto, Williams fue trasladado a emergencias, donde horas después se confirmó posteriormente su deceso.

Williams, nacido en 1977, destacó a lo largo de su carrera tanto en la industria de la lucha libre profesional, donde logró proyección internacional en diversas empresas y circuitos independientes, como en la escena musical como guitarrista de la agrupación Every Time I Die. Diversas personalidades del deporte espectáculo y fanáticos han expresado sus condolencias a través de plataformas digitales ante la trágica noticia.

A lo largo de su carrera sobre el cuadrilátero, Andy Williams destacó por su presencia física y por consolidar una de las duplas más reconocidas del circuito independiente y la televisión internacional. Junto a Pepper Parks (Jesse Guilmette), integró el emblemático equipo conocido como The Butcher and The Blade, frecuentemente acompañados por Allie (The Bunny). En su paso por All Elite Wrestling (AEW), el dúo también formó parte de las alineaciones The Hardy Family Office (HFO) y AFO.

Dentro de sus logros en el circuito independiente, Williams conquistó diversos cetros de la categoría, destacando los títulos de parejas de Pro Wrestling Rampage (PWR Tag Team Championship), Xtreme Intense Championship Wrestling (XICW Tag Team Championship) y Capitol Wrestling (C3W Tag Team Championship). En las pantallas de AEW, el luchador protagonizó combates de alto perfil frente a duplas de jerarquía internacional como The Young Bucks, FTR y los mexicanos The Lucha Bros (Pentagón Jr. y Rey Fénix).

Su repentina partida deja un profundo vacío tanto en la industria del deporte espectáculo como en la escena musical, donde construyó un legado multinivel que sus seguidores y compañeros de profesión han comenzado a homenajear a nivel global.