Fallece aficionado durante el partido Ceuta-Almería

Un hombre de 73 años murió tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el estadio Alfonso Murube. El partido fue suspendido en señal de respeto

Un aficionado de 73 años falleció este domingo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido entre la AD Ceuta y la UD Almería, correspondiente a la Liga Hypermotion 2025-26, disputado en el estadio Alfonso Murube.

El incidente ocurrió en la grada sur al minuto 17 del encuentro, lo que obligó a detener el juego durante más de diez minutos mientras los servicios de emergencia intentaban reanimarlo.

Personal de la Cruz Roja, la UME del 061 y un médico presente en las gradas brindaron asistencia inmediata, pero pese a los esfuerzos, el hombre falleció antes de llegar al hospital.

Tras confirmarse el deceso, el partido fue suspendido por decisión conjunta de los árbitros y ambos equipos, en señal de respeto.

Suspendido al descanso el partido entre @ADCeuta_FC y @U_D_Almeria por el triste fallecimiento de un aficionado en el estadio Alfonso Murube. LALIGA muestra sus condolencias a sus familiares, amigos y a toda la afición de la AD Ceuta. La nueva fecha se anunciará próximamente. — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) November 9, 2025

El estadio quedó en silencio absoluto, reflejando la conmoción de jugadores, cuerpo técnico y aficionados.

Medios locales confirmaron que el fallecido era seguidor del club ceutí, lo que ha generado muestras de pesar tanto en la afición como en el fútbol español.