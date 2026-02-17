Falla Lamine Yamal penal y cede cima al Real Madrid

La falla representó un golpe anímico para el conjunto blaugrana, que buscaba recuperar confianza tras la derrota sufrida días frente al Atlético de Madrid

El FC Barcelona dejó escapar la posibilidad de asumir el liderato de La Liga tras caer 2-1 frente al Girona FC, resultado que lo mantiene por detrás del Real Madrid en la lucha por el título del futbol español.

¿Cómo influyó el penal fallado en el resultado del partido?

El duelo disputado en el estadio Montilivi estuvo marcado por un momento determinante antes del descanso. El joven atacante Lamine Yamal tuvo la oportunidad de adelantar a su equipo desde el punto penal, pero su disparo impactó en el poste y dejó el marcador sin cambios.

La falla representó un golpe anímico para el conjunto blaugrana, que buscaba recuperar confianza tras la derrota sufrida días antes frente al Atlético de Madrid en la Copa del Rey.

El entrenador Hansi Flick reconoció después del encuentro que el equipo atraviesa un momento complicado y que se tomarán días de descanso para recuperar el nivel competitivo mostrado anteriormente.

¿Cómo logró el Barcelona tomar la ventaja en el segundo tiempo?

Pese al fallo desde los once pasos, el equipo catalán consiguió adelantarse al inicio del complemento. El defensor Pau Cubarsí aprovechó un centro preciso de Jules Koundé y remató de cabeza para colocar el balón en el ángulo superior, firmando el 1-0 parcial.

El tanto representó el gol número 100 del Barcelona en todas las competiciones de la temporada, convirtiéndolo en el segundo club de las principales ligas europeas en alcanzar esa cifra, únicamente por detrás del Bayern Múnich.

¿Cómo reaccionó Girona para remontar el marcador?

El equipo local respondió rápidamente. Apenas tres minutos después del gol visitante, el mediocampista Thomas Lemar empató el encuentro tras una jugada generada por el delantero Vladyslav Vanat, quien desbordó por la banda izquierda y asistió dentro del área.

🔥 Lemar is on fire! pic.twitter.com/ucIHY2PxkP — Girona FC (@GironaFC) February 16, 2026

Cuando el partido parecía encaminado a un empate, Girona concretó la remontada en los minutos finales. La jugada se originó en una acción colectiva entre Claudio Echeverri, Joel Roca y Fran Beltrán, quien definió con un disparo raso dentro del área para sellar el 2-1.

Jugadores del Barcelona reclamaron una presunta falta previa sobre Koundé durante la jugada del gol, aunque la anotación fue validada por el cuerpo arbitral.

¿Qué impacto tiene la derrota para la pelea por el título?

La derrota dejó al Barcelona en la segunda posición de la clasificación, a dos puntos del Real Madrid, complicando sus aspiraciones por recuperar la cima del campeonato.

El defensor Gerard Martín señaló que el equipo debe enfocarse en mejorar su desempeño colectivo y asumir responsabilidad por el nivel mostrado durante el encuentro.

Por su parte, Girona rompió una racha de tres partidos sin victoria y escaló posiciones en la tabla general, acercándose a la zona media del torneo, donde varios equipos mantienen diferencias mínimas de puntos.

¿Qué representa el triunfo para Girona en la temporada?

El entrenador Míchel destacó la relevancia del triunfo frente a un rival que domina gran parte de sus encuentros en la liga. El resultado permitió a su equipo sumar puntos clave en la lucha por mejorar su posición en la clasificación, donde comparte unidades con el Getafe CF y otros clubes que buscan alejarse de la zona baja.

El Barcelona deberá reorganizar su estrategia para los próximos compromisos, mientras Girona buscará aprovechar el impulso del resultado para mantenerse competitivo en el cierre de la temporada.