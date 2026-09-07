Fabiola Villegas obtiene oro en taekwondo en Suiza

La deportista mexicana subió a lo más alto del podio en San Galo, afianzando su camino rumbo a la clasificación olímpica.

La taekwondoíne mexicana Fabiola Villegas obtuvo la medalla de oro dentro del Abierto de Taekwondo de Suiza, tras una destacada participación en las instalaciones del Athletik Zentrum St. Gallen.

La deportista tricolor se subió a lo más alto del podio en la categoría de los -57 kilogramos, consolidando una actuación impecable en el certamen internacional. Con este resultado, Villegas no solo asegura el título en territorio europeo, sino que suma valiosas unidades para el ranking mundial y la clasificación olímpica de su disciplina.

Este triunfo respalda una trayectoria de más de 11 años de Villegas como seleccionada nacional de primera fuerza, en los cuales ha competido internacionalmente en las divisiones de -53 kg, -57 kg y -59 kg.

En su recorrido por el ciclo olímpico y eventos de alto nivel, destacan la medalla de plata por equipos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, la presea de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como participaciones en los Campeonatos Mundiales de Taekwondo de Muju 2017, Mánchester 2019, Guadalajara 2022 y Bakú 2023.

A nivel continental y en el circuito de Abiertos de la World Taekwondo, la atleta acumula múltiples podios, incluyendo la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de Río de Janeiro 2024, oros en la President's Cup de Jacksonville y Heredia, además de primeros lugares en los Abiertos de Perú, República Dominicana, Costa Rica, Francia, México, Canadá y Puerto Rico, consolidándose como un referente del taekwondo mexicano en la escena global.