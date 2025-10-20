F1 amplía contrato del Gran Premio de Estados Unidos hasta 2034

Estiman que el impacto económico producido por la carrera sea de 7,000 millones de dólares tanto para la ciudad, como para el propio estado de Texas

La Fórmula 1 anunció este domingo que extenderá el contrato con el Circuito de las Américas por ocho años más.

La pista del centro de Texas es considerada como punto clave para la serie en EStados Unidos, desde que se inauguró en 2012.

El presidente del circuito, Bobby Epstein, manifestó su gratitud hacia la Federación por dicha consideración.

“Nos alegra que la Fórmula Uno haya encontrado un hogar en Texas y estamos agradecidos con los fanáticos, equipos y toda la comunidad de F1 que nos han apoyado constantemente y han hecho del Gran Premio de Estados Unidos una parada favorita en el calendario global” expresó en un comunicado.

El Circuito de las Américas es la única pista construida específicamente para la Formula 1 en la Unión Americana, debido a que las carreras en Miami y Las Vegas son denominadas callejeras.

La directiva de la F1 indicó que la carrera ha generado un impacto económico de aproximadamente 7.000 millones de dólares para Austin y Texas desde su inicio.

El contrato de la carrera se firmó tres días después de que la Fórmula Uno anunciara un acuerdo de cinco años con Apple para ser el socio de transmisión de la serie en Estados Unidos.