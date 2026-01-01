Ezequiel Bullaude será nuevo refuerzo de Santos Laguna

El argentino de 25 años se unirá a las filas del conjunto lagunero para reforzar el medio campo y tratar de realizar un buen desempeño para la clausura 2026

El mediocampista de 25 años ha sido transferido al conjunto lagunero de cara al siguiente torneo del futbol mexicano clausura 2026, Bullaude, llega a la Comarca tras acumular experiencia en el futbol europeo, particularmente con el Feyenoord de los Países Bajos, club con el que formó parte de una plantilla protagonista tanto a nivel local como internacional, su llegada apunta a fortalecer el medio campo ofensivo de los Guerreros, aportando creatividad, movilidad y llegada al área.



Experiencia en el viejo continente

El futbolista argentino arribó al Feyenoord para la temporada 2022-2023, integrándose a un plantel altamente competitivo. Durante su etapa con el conjunto neerlandés, Bullaude disputó alrededor de 15 partidos oficiales, principalmente en la Eredivisie y copas locales, sumando más de 300 minutos de juego y un gol en competiciones oficiales.



Aunque no logró consolidarse como titular habitual, formó parte del equipo que se mantuvo en los primeros planos del futbol neerlandés, experiencia que le permitió adaptarse a un ritmo de juego intenso y a un futbol tácticamente exigente.

Estadísticas y números



Previo a su aventura europea, Bullaude se formó en el futbol argentino, donde destacó por su desempeño como mediocampista ofensivo. A lo largo de su carrera profesional acumula más de 120 partidos oficiales, con cerca de 20 goles y múltiples asistencias, cifras que reflejan su capacidad para incidir en el marcador desde la segunda línea.



Su versatilidad le permite desempeñarse como volante creativo o interior, características que encajan con la propuesta ofensiva que busca implementar el cuerpo técnico de Santos Laguna.

Un nuevo reto en México



Con su llegada al futbol mexicano, Ezequiel Bullaude vivirá su segunda experiencia en la Liga MX, tras sumar solamente 100 minutos en 9 partidos con los Xolos de Tijuana, un torneo reconocido por su competitividad y por ser una plataforma de crecimiento para jugadores sudamericanos.

La directiva albiverde confía en que el argentino pueda adaptarse rápidamente y convertirse en una pieza clave en el armado del equipo, Santos Laguna apuesta por juventud, talento y proyección internacional, con la mira puesta en volver a ser protagonista del campeonato y pelear por los primeros puestos.