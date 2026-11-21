New Balance extendió el vínculo con Shohei Ohtani hasta el retiro y renombrará su Laboratorio de Investigación Deportiva en honor al pelotero.

El japonés Shohei Ohtani, jugador de Los Angeles Dodgers, extendió su contrato con la firma New Balance hasta el final de su carrera profesional, informó este viernes la marca de ropa deportiva.

"Como parte de esta extensión, New Balance renombrará su Laboratorio de Investigación Deportiva como Laboratorio de Investigación Deportiva Shohei Ohtani, en reconocimiento a las contribuciones de Shohei a la investigación, la innovación y el desarrollo de productos para atletas", agregó la compañía en un comunicado.

El nuevo acuerdo, del que no se han desvelado las cifras, convierte a Ohtani en uno de los pocos deportistas en firmar este tipo de vínculos vitalicios, un selecto club al que también pertenecen Michael Jordan (Nike), LeBron James (Nike), Kevin Durant (Nike), Cristiano Ronaldo (Nike) y Damian Lillard (Adidas).

Relación con New Balance e ingresos multimillonarios

"Cuando me uní a New Balance, me vieron como algo más que un atleta, y esa relación se ha fortalecido con el tiempo", expresó el japonés.

Ohtani, estrella de los Dodgers y uno de los deportistas mejor pagados del mundo, se unió a New Balance en 2023 y desde entonces es una de sus principales caras.

En la última lista de la revista Forbes, el ganador de cuatro premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLB ocupó el quinto puesto entre los atletas con mayores ingresos en 2025, con unas ganancias estimadas de 127,6 millones de dólares.

La mayor parte de esa cifra, no obstante, procedió de sus acuerdos de patrocinio, con 125 millones de dólares.

Contrato histórico con Los Angeles Dodgers

El contrato de 700 millones de dólares que firmó en diciembre de 2023 con los Dodgers destacó por una fórmula financiera sin precedentes: el japonés percibe millones anuales hasta 2033 y cobrará 68 millones por temporada entre 2034 y 2043, un aplazamiento que dio margen salarial a la franquicia californiana para reforzar su plantilla con otras grandes figuras.